Παύλος Μαρινάκης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας – Δεν θα επιτρέψω ποτέ να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου

Στις βαριές κουβέντες που ακούστηκαν χθες στη Βουλή και στον νέο καβγά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (13.2.26) και κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «χυδαιότητα» και για «έλλειψη στοιχειώδους αξιοπρέπειας».

«Βλέπω κάποιες αναλύσεις οι οποίες συμψηφίζουν τον θύτη και το θύμα, εδώ δεν είναι στο ίδιο ύψος ένας άνθρωπος που αντιδρά δικαιολογημένα και οργισμένα για την τιμή και την υπόληψή του με έναν άνθρωπο που λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας. Δεν μπορεί να λέει “δολοφόνους” και “κηφήνες” βουλευτές. Να τον λέει όπως τον είπε τον κ. Γεωργιάδη, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν ήταν παρών. Και εκεί φαίνεται η έλλειψη στοιχειώδους αξιοπρέπειας από την κ. Κωνσταντοπούλου» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή από την οποία φεύγει ο ένας βουλευτής μετά τον άλλον από δίπλα της, είναι αυτή η οποία βγάζει γυναίκες οι οποίες ήταν σε σειρά να εκλεγούν και βάζει συγγενείς και φίλους. Το προσωπείο της είναι μία δήθεν επαναστάτρια η οποία είτε εντός είτε εκτός Κοινοβουλίου τα βάζει με το δήθεν κακό σύστημα και αυτή είναι η καλή. Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που λένε οι υπάλληλοι της Βουλής, ένας κακός άνθρωπος, ο οποίος πολιτικά κάνει καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε -μεταξύ άλλων- και για την κριτική που του ασκήθηκε για το επεισόδιο που είχε με δημοσιογράφο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν είχαμε απειλή ούτε ερώτηση. Δεν είναι απειλή να λέει κάποιος τι προβλέπει ο νόμος (…) Είμαι δυόμιση χρόνια σε αυτή τη θέση, έχω την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τη μεγαλύτερη διάρκεια και δέχομαι τις περισσότερες ερωτήσεις και ποτέ κανείς δημοσιογράφος δεν έκανε παράπονο», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε:

«Υπάρχει ένας κύριος από τον ακροαριστερό χώρο ο οποίος έρχεται μετά τα περσινά συλλαλητήρια για τα Τέμπη και ο οποίος εκφράζει απόψεις δεν κάνει ερωτήσεις».

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου, συνιστά ποινικό αδίκημα», υπογράμμισε.