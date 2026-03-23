Παύλος Μαρινάκης: Live η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στον απόηχο των έκτακτων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη αναμένονται οι τρέχουσες κυβερνητικές παρεμβάσεις, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνέχεια του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε στα καύσιμα και σε προϊόντα σουπερμάρκετ μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε:

1. Παρέμβαση στο κόστος του diesel κίνησης, με στόχο η αύξηση του κόστους παραγωγής να μην μετακυληθεί στον καταναλωτή. Η πολιτεία θα επιδοτεί το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής, με 16 λεπτά το λίτρο. Το όφελος στην τελική τιμή -με τον ΦΠΑ- θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο.

2. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

3. Η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων.

4. Θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ως άμυνα στις υψηλές τιμές ναυτιλιακών καυσίμων. Η αποζημίωση θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια.

Για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «όλα τα παραπάνω γίνονται δυνατά χάρη στα οφέλη που φέρνει η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της».

Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει, σήμερα, στις 13:30 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Ξεκίνησε, σήμερα το πρωί, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μια διαδικασία που αναμένεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο οδυνηρά γεγονότα των τελευταίων ετών. Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 33 παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το βάρος των ευθυνών που εξετάζονται.

Η έναρξη της δίκης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαίωσης για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους οικείους τους. Η κοινωνία παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον, αλλά και με σεβασμό στη διαδικασία, προσδοκώντας σαφείς απαντήσεις και απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία, αφού αξιολογήσει όσα προκύψουν κατά την ακροαματική διαδικασία, θα καταλήξει σε απόφαση. Έχουμε άπαντες χρέος να αφήσουμε τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να επιτελέσουν το έργο τους απρόσκοπτα, μακριά από πιέσεις, παρεμβάσεις ή κλίμα πόλωσης.

Περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν, με ασφάλεια, από την εμπόλεμη ζώνη. Η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της.

Το Υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μια απαιτητική επιχείρηση εκκένωσης, η οποία συνδύαζε χερσαία μέσα, μισθωμένες πτήσεις και πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια, ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τέθηκαν σε ισχύ επείγοντα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενεργοποίηση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του αφθώδους πυρετού, για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Από την ηγεσία του Υπουργείου -κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- έχει ανακοινωθεί πως θα υπάρξει αποζημίωση για γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων. Διευκρινίζεται πως ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.

Χρηματοδότηση, ύψους 50 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 25% συγκριτικά με το 2025, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας εντός του 2026.

Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως:

• ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, δηλαδή άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις,

• η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

• η προμήθεια εξοπλισμού, όπως βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι, κ.ά.

Σε νέους κλάδους επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία προστατεύει ήδη 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε κλάδους όπως: η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και τα σούπερ μάρκετ.

Η επέκταση του μέτρου αφορά στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας -δηλαδή σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, πλην γιατρών, αλλά και στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής και γραφεία κηδειών.

Θα υπάρξει, όπως συνέβη και στους υπόλοιπους κλάδους μία περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, προκειμένου να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στους κλάδους αυτούς και να γίνουν οι απαραίτητες για κάθε κλάδο προσαρμογές. Η συμβολή του μέτρου είναι καθοριστική στην εξυγίανση της αγοράς εργασίας. Μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Εννέα αρχαία αγγεία, τα οποία επαναπατρίζονται στην Ελλάδα, παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίας Ανίτα Κις – Χέγκι.

Οι αρχαιότητες είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, μεταξύ των ετών 1970-1992 και επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολυετή προσπάθεια, που ξεκίνησε το 2008. Τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με συστηματική και τεκμηριωμένη εργασία, απέδειξαν ότι τα εννέα αγγεία προέρχονται από ανασκαφή στην Αργολίδα. Η επιστροφή τους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μιας μακρόχρονης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας, αναδεικνύοντας την αδιάλειπτη και σταθερή προσπάθεια της Ελλάδας να προστατεύει και να επαναφέρει τα πολιτιστικά της αγαθά στον τόπο προέλευσής τους.

Έως τις 15 Μαΐου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως τις 31.7.2026.

Επίδοση πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στον Δείκτη «Ψηφιακής Διακυβέρνησης» πέτυχε η Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει την εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 14η θέση μεταξύ 36 χωρών-μελών. Με αυτή την επίδοση βρίσκεται μπροστά από χώρες όπως: ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία. Ο εν λόγω δείκτης του ΟΟΣΑ αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί -μεταξύ άλλων- μέσα από την ανάπτυξη του gov.gr, του Gov.gr Wallet και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.»