Παύλος Πολάκης για Αλέξη Τσίπρα: Λέει ψέματα και ανακρίβειες – Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε

Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», όπου άσκησε σκληρή κριτική σε πολλούς πρώην συνεργάτες του, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές της συνεργασίας τους, ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις από τους πάλαι ποτέ συντρόφους του, ανάμεσά τους και ο Παύλος Πολάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τον Παύλο Πολάκη στο βιβλίο του σημείωσε πως: «Αργότερα, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν αιτία της στάσης του το θυμικό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί. Ο ίδιος άνθρωπος, που έδειχνε τέτοια συμεπριφορά σε ένα νομοσχέδιο αξιακό για μας (για την επέκταση του συμφωνούν συμβίωσης στα ομόφυλα χευγάρια0, λίγα χρόνια αργότερα θα πρωτοστατούσε στην υποστήριξη της υποψηφιότητα Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του έσπευσε να σημειώσει πως: «Λέει ψέματα όμως πολλά και ανακρίβειες».

«Προφανώς θα απαντήσω! Εγώ λέω μόνο αλήθειες!» συνέχισε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλα) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια. Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλα και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμενα!!».