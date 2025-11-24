Πολιτική

Παύλος Πολάκης για Αλέξη Τσίπρα: Λέει ψέματα και ανακρίβειες – Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε

«Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμενα!!»
Πολάκης - Τσίπρας
Πολάκης - Τσίπρας / EUROKINISSI

Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», όπου άσκησε σκληρή κριτική σε πολλούς πρώην συνεργάτες του, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές της συνεργασίας τους, ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις από τους πάλαι ποτέ συντρόφους του, ανάμεσά τους και ο Παύλος Πολάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τον Παύλο Πολάκη στο βιβλίο του σημείωσε πως: «Αργότερα, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν αιτία της στάσης του το θυμικό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί. Ο ίδιος άνθρωπος, που έδειχνε τέτοια συμεπριφορά σε ένα νομοσχέδιο αξιακό για μας (για την επέκταση του συμφωνούν συμβίωσης στα ομόφυλα χευγάρια0, λίγα χρόνια αργότερα θα πρωτοστατούσε στην υποστήριξη της υποψηφιότητα Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του έσπευσε να σημειώσει πως: «Λέει ψέματα όμως πολλά και ανακρίβειες».

«Προφανώς θα απαντήσω! Εγώ λέω μόνο αλήθειες!» συνέχισε.

 

Κατέληξε λέγοντας πως: «Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλα) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια. Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλα και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμενα!!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
187
89
89
32
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τάιλερ Μακμπέθ για Αλέξη Τσίπρα και «Ιθάκη»: Ζητώ να μην χρησιμοποιείται το όνομά μου για την προώθηση του βιβλίου σας
«Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να χρησιμοποιείται το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ»
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τάιλερ Μακμπέθ
Η «πρόωρη» καταβολή 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους
To Μέγαρο Μαξίμου με τα συναρμόδια υπουργεία, επιχειρεί να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εξήγγειλαν κινητοποιήσεις στις 30 Νοεμβρίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Newsit logo
Newsit logo