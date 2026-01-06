Παύλος Πολάκης για Μαρία Καρυστιανού και Νικόλα Φαραντούρη: «Με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος»

Με αιχμηρή ανάρτησή του στο Facebook την Τρίτη (06.01.2026), ο Παύλος Πολάκης παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση και στον Νικόλα Φαραντούρη για την προσέγγιση του ευρωβουλευτή του κόμματος στον υπό σχηματισμό πολιτικό φορέα.

Ο Παύλος Πολάκης ζητά από τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στα σχετικά σενάρια, που τον συνδέουν με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καλώντας τον να πάρει θέση, είτε απορρίπτοντας τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή.

«Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά σε ευρύτερες πολιτικές αναφορές, κάνοντας λόγο για πρακτικές του παρελθόντος στον χώρο της ΔΑΠ, αλλά και για το οικονομικό κόστος των μνημονίων.

Υποστηρίζει ότι το τρίτο μνημόνιο είχε σαφώς μικρότερο κόστος για την κοινωνία σε σχέση με τα δύο πρώτα, τα οποία, όπως σημειώνει, δεν σχολιάστηκαν επαρκώς από τους πολιτικούς του αντιπάλους:

«1) Από τη δεκαετία του 80 πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως …..

2) Επίσης να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για το λαό, 9 δις που τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα και τα δυο πρώτα μνημόνια για τα οποία ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ είχαν κόστος για το λαό 65 ΔΙΣ!!

3) Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του απατού σου!!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

ΥΓ 1 και μιλάω ως αυτός που εχει αναδείξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικού παρακράτους και εχει συγκρουστεί με τη σάπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» όσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!

Υγ2 Με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…».

Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει σε έντονο τόνο, εκφράζοντας την προσωπική του αγανάκτηση για τις εξελίξεις και τη δημόσια συζήτηση που, όπως υποστηρίζει, εξελίσσεται γύρω από την πολιτική κίνηση που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος», αναφέρει, ενώ σε υστερόγραφο τονίζει ότι ο ίδιος έχει αναδείξει ζητήματα διαφθοράς και έχει συγκρουστεί, όπως λέει, με τη «σάπια Δικαιοσύνη» και το «μητσοτακικό παρακράτος».