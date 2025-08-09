Πένθος για τον Κώστα Γείτονα – Πέθανε η σύζυγος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ

«Έφυγε» το Σάββατο (09.08.2025) από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Ήταν κοινωνική λειτουργός και διετέλεσε επί 20ετία (1986 – 2006) δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ παραρτήματος Αθήνας.

ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που «έφυγε» το Σάββατο από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.