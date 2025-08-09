Πολιτική

Πένθος για τον Κώστα Γείτονα – Πέθανε η σύζυγος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του
Ο Κώστας Γείτονας
Ο Κώστας Γείτονας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Χρήστου Μπόνη

«Έφυγε» το Σάββατο (09.08.2025) από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Ήταν κοινωνική λειτουργός και διετέλεσε επί 20ετία (1986 – 2006) δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ παραρτήματος Αθήνας.

ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που «έφυγε» το Σάββατο από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα – Δείτε βίντεο
«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»
Τα αεροπλάνα που πέταξαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
27
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μαχμούντ Αμπάς – Ανησυχία για τη Γάζα και στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή από την Ελλάδα
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς 1
Η ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - «Μεταφέρθηκε σε σταθερή κατάσταση στον Ευαγγελισμό»
«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
Λένα Σαμαρά 24
Γιατί η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε από το Σισμανόγλειο στον Ευαγγελισμό - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον πρόωρο θάνατό της
Αποτελεί ερώτημα εάν η άτυχη κοπέλα είχε ιστορικό επιληψίας ή καρδιακής βλάβης, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει μέχρι στιγμής με βεβαιότητα, ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά
Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα Σαμαρά στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» 41
Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: Εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο που ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού
Η Λένα Σαμαρά, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την οικογένειά της στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό - Ο υπουργός Υγείας απαντά σε όσους υποστηρίζουν ότι η μετακίνησή της έγινε λόγω έλλειψης προσωπικού
Άδωνις Γεωργιάδης 30
