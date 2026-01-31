Πολιτική

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 87 ετών

Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, στο οποίο δίδαξε επί σειρά ετών
Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Λευτέρης Κωνσταντινίδης / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Πέθανε ο πρώην πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 87 ετών.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδία την περίοδο της δικτατορίας, ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Γεννήθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε αρχικά στην οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία και αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, στο οποίο δίδαξε επί σειρά ετών.

Εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεκλέχθηκε το 1993.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
82
53
44
43
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τάκης Θεοδωρικάκος για Ίμια: Αθάνατοι ήρωες – Καραθανάσης, Βλαχάκος και Γιαλοψός είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων
«Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης
Το μνημείο για τα Ίμια
Newsit logo
Newsit logo