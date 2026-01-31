Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε ο πρώην πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 87 ετών.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδία την περίοδο της δικτατορίας, ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Γεννήθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε αρχικά στην οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία και αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, στο οποίο δίδαξε επί σειρά ετών.

Εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεκλέχθηκε το 1993.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».