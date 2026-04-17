Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας βουλευτών: «Θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, δεν θα ανεχτώ το τσουβάλιασμα»

Έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν βουλευτές άσκησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, ο οποίος, με αφορμή τη χθεσινή (16.04.2026) συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ξεκαθάρισε ότι στις επικείμενες ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας συναδέλφων του δεν προτίθεται να κινηθεί με οριζόντια λογική.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026), ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επένδυσε πολιτικά σε μια σφοδρή σύγκρουση, προσδοκώντας να βγει κερδισμένη. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση κατέληξε να αναδείξει την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, τον Economist και τη Διεθνή Διαφάνεια, που, κατά την εκτίμησή του, αποτυπώνουν ότι η Ελλάδα «έχει μεγάλη πρόοδο από το 2019», παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέλιος Πέτσας στάθηκε ιδιαιτέρως στο σκέλος της συζήτησης που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας ότι διαπιστώνει «μία προχειρότητα, η οποία δεν συνάδει με το κύρος του θεσμού». Οπως είπε, δεν μπορεί να θεωρεί αποδεκτό να διαβιβάζονται δικογραφίες για βουλευτές «επειδή κάποιος προώθησε ένα μήνυμα» ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πολίτη και, με αυτή τη βάση, να ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

Ο ίδιος επέμεινε στη διάκριση ανάμεσα στους βουλευτές και στα μέλη της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι για τους υπουργούς η διαβίβαση δικογραφίας είναι αμελλητί, όχι όμως και για τους βουλευτές, για τους οποίους, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αξιολόγηση. «Για τους βουλευτές έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση. Αυτή δεν την είδα. Είδα ένα τσουβάλιασμα, το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ότι «στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας την άλλη εβδομάδα, θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, και δεν πρόκειται να ανεχτώ αυτό το τσουβάλιασμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδωσε έμφαση και σε αυτό που περιέγραψε ως «φοβικότητα» του πολιτικού συστήματος απέναντι στην επαφή του βουλευτή με τον πολίτη. Οπως είπε, η διαμεσολάβηση για καθημερινά, νόμιμα αιτήματα πολιτών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ύποπτη πρακτική. «Εμείς έχουμε μία σχέση διαμεσολάβησης με τους πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε δεν μας ψηφίζουν», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η λειτουργία αποτελεί «τον πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος, σχετικά με το λειτούργημα του βουλευτή».

Εσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι η θέση αυτή δεν αφορά παράνομες ενέργειες, αλλά «καθαρά αυτή τη διαμεσολάβηση» που προκύπτει από την επαφή ενός βουλευτή με πολίτες που ζητούν βοήθεια σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως, ενδεικτικά, υποθέσεις με τον ΕΦΚΑ ή άλλες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Στην αποτίμησή του για τη χθεσινή κοινοβουλευτική σύγκρουση, ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός ήταν «κατηγορηματικός» σε μια σειρά θεμάτων, ενώ για το ζήτημα των υποκλοπών επέλεξε να στρέψει τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπως ανέφερε, επί χρόνια είχε εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε παρακολουθηθεί μέσω Predator, για να προσθέσει ότι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες ότι «δεν παρακολουθήθηκε», κάτι που, κατά τον Στέλιο Πέτσα, αλλάζει τα δεδομένα της δημόσιας συζήτησης.