Πιερρακάκης στο 29ο Παζάρι Βιβλίου – Έφυγε με δύο τσάντες βιβλία

«Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες», σημειώνει ο ΥΠΟΙΚ
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης / EUROKINISSI

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου, το οποίο διεξάγεται από 23 Ιανουαρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

«Σε ένα διάλειμμα από το γραφείο, κάναμε με τον Θάνο Πετραλιά μια βόλτα στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος» αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

 

«Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Αξίζει να το επισκεφτείτε!» σχολιάζει ο υπουργός, ενώ στο βίντεο που επέλεξε να μοιραστεί, φαίνεται να μελετά τα βιβλία πριν επιλέξει ποια θα αγοράσει, αλλά και να συζητά με τον Θάνο Πετραλιά για «Επίλεκτα Σατιρικά» του Γιώργου Σουρή.

