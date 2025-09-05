Πηγές ΠΑΣΟΚ απαντούν στον Τσίπρα: Κάποτε ο μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα κάνει copy-paste τα δελτία μας

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πρότεινε μεταξύ άλλων Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και Ταμείο για στήριξη των Νέων Γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και καταλήγουν, αναφέροντας «Όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».

Κυβερνητικές πηγές με τη σειρά τους σχολιάζουν πως «Το “πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες».