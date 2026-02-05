Πλεύρης για Χίο: Οι κάμερες του Λιμενικού είναι επιχειρησιακές, χρησιμοποιούνται για εντοπισμό στόχων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη χρήση των καμερών από το λιμενικό με αφορμή τη χθεσινή τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Από το περιστατικό στη Χίο με τους μετανάστες 15 έχασαν τη ζωή τους με τον Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει. «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχουν κάμερες όπως στην ΕΛ.ΑΣ. για να κοιτάμε αν έχει γίνει ή όχι ένα συμβάν. Είναι επιχειρησιακές που χρησιμοποιούνται τη νύχτα για εντοπισμό στόχων σε απόσταση. Αυτή λειτουργεί κάθε φορά που υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Στη Χίο δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του. Ας βγει κάποιος να πει ότι υπάρχει κανονισμός στο Λιμενικό για 24ωρη καταγραφή των συμβάντων».

Ο υπουργός μιλώντας στο Action24 έκανε κριτική για τη στάση της αντιπολίτευσης σχετικά με το ναυάγιο. «Στη Γαύδο πριν από τρεις μήνες είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες και τότε το πλοίο που ενεπλάκη ήταν της Frontex, η οποία στην αναφορά της έλεγε ότι τους έπιασε πανικός όταν είδαν το σκάφος, πήγαν να ανέβουν και πνίγηκαν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε. Γιατί; Γιατί η ελληνική Αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό».

Στη συνέχεια πρόσθεσε… «Οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. 24 άνθρωποι που έχουν σωθεί είναι γιατί εκεί ήταν άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού. Καθημερινά στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης το Λιμενικό σώζει ανθρώπους, και την ίδια ώρα χθες στη Βουλή κάποιοι μιλούσαν για έγκλημα του Λιμενικού. Οχι μόνο πόρισμα έβγαλαν, αλλά αν μπορούσαν θα τους έβαζαν και σε φυλακή. Κάποιοι θέλουν να τους έχουν στο στόχαστρο επειδή πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους Λιμενικούς».