Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για το άτυπο δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Με ανησυχία παρακολουθούν στο ΠΑΣΟΚ την πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα λίγες μέρες μάλιστα πριν ανέβει στην Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός προκειμένου να μιλήσει στο συνέδριο του Economist.

Οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από τα κυβερνητικά στελέχη προφανώς έχουν δημιουργήσει αίσθηση στο ΠΑΣΟΚ, καθώς με τον τρόπο του το Μέγαρο Μαξίμου δημιουργεί ένα άτυπο δίπολο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εξέλιξη αυτή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψει του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μία στιγμή μάλιστα που η ΝΔ αντιμετωπίζει πολλά και δύσκολα προβλήματα κυρίως εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντυεξη της έκανε ειδική αναφορά στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην «επάνοδο» Τσίπρα. «Στον Economist μιλάνε τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μιλούν οι υπουργοί και στο τέλος κλείνει ο κύριος Τσίπρας για να μας πει για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή, τέσσερις υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δέχονται να κλείσει το συνέδριο και να μιλήσει για το μέλλον της χώρας ο κύριος Τσίπρας», ανέφερε η πρώην επίτροπος τονίζοντας ότι προφανώς αυτό βολεύει την κυβέρνηση, γιατί θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν εύκολο αντίπλαο.

«Πρώτα- πρώτα στρέφουν την προσοχή από το ΠΑΣΟΚ κάπου αλλού. Αρχίζουν το πολιτικό κουτσομπολιό, το ατελείωτο. Και βεβαίως είναι ένας εύκολος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη, όταν τον έχει νικήσει 5 φορές και όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν πάλι όλα αυτά που είχαν κλείσει. Γιατί ο κύριος Τσίπρας γενικά είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος διαιρεί, δεν ενώνει. Και αυτό του το ταλέντο θα το δούμε και τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ με την τακτική που ακολούθησε και ακολουθεί κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, αφού το σύνθημα που πρόβαλε όλο το τελευταίο διάστημα «αποτύχατε» έχει καταφέρει να κερδίσει την κοινή γνώμη, όπως επίσης και η παρουσίαση της «μαύρης βίβλου» της κυβέρνησης.

Η σημερινή μέρα -3η Σεπτέμβρη- είναι αφιερωμένη στην επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο, για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ .

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα» Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ

21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου