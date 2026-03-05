Πολιτική

Return hubs και εθελούσιες επιστροφές στο επίκεντρο του Συμβουλίου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετείχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη
Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πηγή φωτό: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, τονίστηκε από τον κ. Πλεύρη η ανάγκη ισχυρής εξωτερικής διάστασης και αποτελεσματικών επιστροφών στο πλαίσιο της επικείμενης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ειδικότερα, ο Υπουργός επισήμανε την αύξηση των παράνομων αφίξεων από την Ανατολική Λιβύη κατά το 2025 και κάλεσε σε άμεση, συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση με ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αποτροπή παράνομων αναχωρήσεων και την καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακίνησης.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε ετοιμότητα να αξιολογήσει πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματα διεθνούς προστασίας που ενδέχεται να προκύψουν από τις συγκεκριμένες περιοχές, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Επιπλέον, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, στο πλαίσιο ενός ήδη αυστηρότερου εθνικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Όπως τόνισε, η μεταναστευτική πολιτική της χώρας βασίζεται στην αρχή ότι όποιος δεν δικαιούται άσυλο οφείλει να επιστρέφει στη χώρα προέλευσης, με την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η διοικητική κράτηση όπου απαιτείται.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πλεύρης συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία με αντικείμενο την προώθηση της πρωτοβουλίας για τα return hubs.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε ο οδικός χάρτης συνεργασίας, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εντατικοποίηση των ενεργειών αμέσως μετά την ψήφιση του Κανονισμού Επιστροφών.

Οι υπουργοί συμφώνησαν να επανέλθουν σε πολιτικό επίπεδο με νέα συνάντηση τον Ιούνιο, ενώ σε τεχνικό επίπεδο τα αρμόδια κλιμάκια θα συνεχίσουν τις επαφές τους, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Ιωαννίδη, εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κύπρο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και μεταφέροντας την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Ελλάδας.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, από την πλευρά της δήλωσε:«Η Ελλάδα προωθεί λύσεις που συνδυάζουν αυστηρό έλεγχο συνόρων, ασφαλείς επιστροφές και συνεργασία με τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.»

Τον κ. Πλεύρη συνόδευαν επίσης η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, και ο Διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Πρέσβης Νικόλαος Γιωτόπουλος.

