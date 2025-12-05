Σακελλαρίδης για Τσίπρα: Η κατάληξη θα είναι το νησί της Καλυψώς με την ψευδαίσθηση της Ιθάκης

Με μία ανάρτηση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή την «Ιθάκη» του αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνες για την κατάσταση της Αριστεράς, όπως είχε πράξει και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, βαδίζοντας στα χνάρια του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση, απορρίπτει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και καλεί σε μία ηγεμονική Αριστερά που θα ξανασυνδεθεί με την κοινωνία.

Με ανάρτησή του το βράδυ της Παρασκευής (05.12.2025) στο Facedook, ο κ. Σακελλαρίδης ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική πρόταση Τσίπρα δεν τον πείθει.

Περιγράφει πως η Αριστερά βρίσκεται σε βαθιά κρίση αξιοπιστίας, που δυσκολεύεται να κινητοποιήσει την κοινωνία και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κρίση αυτή, όπως τονίζει, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά – αντιθέτως, έχει βαθιές ρίζες στα γεγονότα και τις επιλογές των τελευταίων ετών.

Ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι μιλά «υπερβατικά», σαν να μην υπήρξε ο ίδιος αρχιτέκτονας του πολιτικού συστήματος που σήμερα καταγγέλλει. Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αρχίσει να χάνει την κοινωνική του απήχηση πολύ πριν το 2023 και πως η σημερινή απαξίωση δεν είναι προϊόν κάποιας «μεταφυσικής» εξέλιξης, αλλά αποτέλεσμα υπαρκτών πολιτικών ευθυνών:

«Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται υπερβατικά στην σημερινή αυτή κατάσταση, λες και ίπταται υπεράνω, λες και όλα αυτά προέκυψαν κάποια στιγμή μετά. Λες και υπήρξε μία σκοτεινή αδιόρατη δύναμη που οδήγησε στο να κατεβάζει ο κόσμος «ρολά» όταν μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Λες και με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ο «κόσμος» του ΣΥΡΙΖΑ διαπαιδαγωγήθηκε «μεσσιανικά» για να στρωθεί ο δρόμος στην φαιδρότητα που ακολούθησε το φθινόπωρο του 2023. Ο Αλέξης Τσίπρας βάλλει εναντίον ενός πολιτικού συστήματος, που για το σκέλος που αφορά το προοδευτικό (για να μην πω το αριστερό μόνο) ημισφαίριο είναι ο αρχιτέκτονάς του και έχει την κυριότητά του».

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στο «Παλλάς», όχι επειδή δεν τον ενδιέφερε, αλλά επειδή θεωρεί πως το πολιτικό σχέδιο που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μία ουσιαστική προοδευτική ανατροπή. Για τον ίδιο, η Αριστερά δεν είναι «επιγραφή στη μαρκίζα», αλλά εργαλείο αλλαγής της ζωής των ανθρώπων και το σχέδιο Τσίπρα, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

«Τελική κατάληξη το νησί της Καλυψώς»

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Φοβάμαι ότι η τελική κατάληξη θα είναι το νησί της Καλυψώς, με την ψευδαίσθηση ότι έχει πατήσει στην Ιθάκη».

Παράλληλα, περιγράφει μια κοινωνία απογοητευμένη, αποστασιοποιημένη και οργισμένη: πολίτες που κάποτε κινητοποιούνταν σήμερα μένουν αμέτοχοι, άνθρωποι που αγανάκτησαν μετά τα Τέμπη αναζητούν διέξοδο ελπίδας. Για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες, η Αριστερά πρέπει, όπως λέει, να αποκτήσει νέα δυναμική, να μετατοπίσει τα όρια του εφικτού και να διεκδικήσει χώρο σε πεδία που η Δεξιά θεωρεί «τσιφλίκι» της.

Ο κ. Σακελλαρίδης επιμένει ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να επιβιώσει, να δυναμώσει και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και κοινής δράσης. Όχι ως ιστορικό χρέος, αλλά ως αναγκαιότητα της εποχής.