«Σφάζονται» οι εκδοτικοί οίκοι για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα – Παίρνουν σάρκα και οστά οι κινήσεις του μέσα στο 2026

Λίγο πριν βάλει την τελευταία τελεία στο βιβλίο του βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού γράφοντας την δική του άποψη για τα γεγονότα του 2015, την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο.

Έτσι το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιλέγει ο εκδοτικός οίκος με τον οποίο θα συνεργαστεί ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου το βιβλίο του να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων κάπου στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι σήμερα πολλοί εκδοτικοί οίκοι έχουν δείξει ενδιαφέρον προκειμένου να εκδώσουν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο ίδιος ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμα με ποιον θα συνεργαστεί.

Με την έκδοση του βιβλίου, πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας θα κλείσει το κεφάλαιο 2015 και θα βάλει πλώρη για τις επόμενες κινήσεις του, που όπως δείχνουν όλα θα πάρουν σάρκα και οστά μέσα στο 2026. Άλλωστε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξη του στην γαλλική εφημερίδα Le Monte ανέφερε ότι «Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015. Είναι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής. Γι’ αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους».

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή (05.09.2025), ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλοίκη βάζοντας στην πραγματικότητα την ατζέντα πάνω στην οποία θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοίγοντας στην πραγματικότητα την συζήτηση για την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επικρίνει με σφοδρότητα την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενώ θα αναφερθεί συγκεκριμένα για την προοπτική που πρέπει να έχει η οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του στη γαλλική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε με σφοδρότητα τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναγκάζοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντήσει για επτά συνεχόμενες ημέρες σε όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία και τα σκάνδαλα.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε σημειώσει ότι η σημερινή κυβέρνηση, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία και επισήμανε τη «γενικευμένη διαφθορά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.