Σήμερα η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας: «Γαλάζια» γκρίνια για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή

Με μία θεσμική πρωτοβουλία και μία προτροπή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «φυγή προς τα μπρος» για την κυβέρνηση, στη σκιά των δικογραφιών που αφορούν σε 20 «γαλάζια» στελέχη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μείζονος σημασίας να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σε σχέση με τους βουλευτές της που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γι΄ αυτό και η διαδικασία για την άρση ασυλίας γίνεται με διαδικασία εξπρές. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία καλείται να εισηγηθεί την παραπομπή ή όχι της ασυλίας τους στην Ολομέλεια, η οποία θα συνεδριάσει αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις πασχαλινές διακοπές, δηλαδή μετά τις 20 Απριλίου.

Ψήφος κατά συνείδηση

Το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι βαρύ, καθώς πολλοί βουλευτές ζητούν να μην είναι οριζόντια η άρση, με το επιχείρημα ότι «δεν γίνεται να «τσουβαλιάζονται» όλοι, αλλά να να υπάρχει διαχωρισμός των περιπτώσεων».

Η κυβέρνηση πάντως, η οποία επί της αρχής λέει «ναι» στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της, αποφάσισε να μη θέσει κομματική πειθαρχία και τα μέλη της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση των 11 εγκαλούμενων από τη Δικαιοσύνη, βουλευτών, και το αν θα παραστούν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας ή αν θα στείλουν υπομνήματα.

Το αίτημα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα ζήτησε από τους Ευρωπαίους Eισαγγελείς, μετά την άρση της ασυλίας, να προχωρήσουν ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθούν αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσουν διώξεις.

«Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για βουλευτές μας, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα». «Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος» πρόσθεσε.

Η θεσμική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός αιφνιδίασε ακόμη και τους βουλευτές της ΝΔ με την εισήγηση για την καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, με στόχο να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές του 2027.

Η πρόταση είναι εκκίνηση του δημόσιου διαλόγου και θα ενταχθεί σε μία ευρύτερη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, άρα απαιτούνται και αυξημένες πλειοψηφίες σε μία εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων.

Η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Αντίστοιχο μοντέλο ισχύει στη Γαλλία (αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής ασκεί υπουργικά καθήκοντα. Ο βουλευτής που υπουργοποιείται θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα της εκλογικής του περιφέρειας ενώ θα επανέρχεται εάν φύγει από την υπουργική του θέση.

«Γαλάζιοι» προβληματισμοί

Η πρόταση του Κ. Μητσοτάκη προκάλεσε πολλές συζητήσεις και εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Κάποια στελέχη εκτιμούσαν ότι αντί να μειωθούν οι πελατειακές – ρουσφετολογικές σχέσεις, θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων στην ίδια περιφέρεια, και ιδιαίτερα μεταξύ του βουλευτή που υπουργοποιήθηκε και του επιλαχόντα που πήρε τη θέση του, με ζητούμενο και για τους δύο τη μέγιστη δυνατή επιρροή στο εκλογικό σώμα.

Άλλοι, παρατηρούσαν ότι ο / η κάθε βουλευτής θα δίνει αγώνα για την εκλογή και εφόσον γίνει υπουργός θα παραδίδει την έδρα στον πρώτο επιλαχόντα ή την πρώτη επιλαχούσα, με τον κίνδυνο να χρειαστεί να δώσει νέο αγώνα προσέγγισης των ψηφοφόρων όταν απομακρυνθεί από τα υπουργικά καθήκοντα και αποκτήσει ξανά τη βουλευτική ιδιότητα.

Αλλά και οι επιλαχόντες ή οι επιλαχούσες, εκτιμούσαν κάποιοι ότι θα βρεθούν σε δίλημμα για το αν πρέπει να αφήσουν τη δουλειά τους, με κίνδυνο να έχουν μία βουλευτική έδρα περιορισμένης διάρκειας.

Συζήτηση και για μείωση των βουλευτών

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η πρόταση θα παρουσιαστεί από τον Κ. Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ, στα μέσα Μαΐου.

Παράλληλα δε, τόνισε ότι θα τεθεί για συζήτηση και πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών «για να μην έχουμε ταυτόχρονα 300 βουλευτικά γραφεία συν τα γραφεία των υπουργών, που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι».