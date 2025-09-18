Πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις – Από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.
Η Σοφία Ζαχαράκη
Η Σοφία Ζαχαράκη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Για το μέλλον των Πανελλήνιων Εξετάσεων μίλησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην εκπομπή Happy Day διευκρίνισε πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν καταργούνται λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».

Η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, και σε αυτό το σημείο ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

 

Τέλος, η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σε αυξημένη ετοιμότητα η Αθήνα λίγο πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Οι Navtex, τα 23 νησιά του Αιγαίου και το απαρχαιωμένο «Πίρι Ρέις»
Έγκυροι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι «πάγια η τακτική» η Άγκυρα να κλιμακώνει την ένταση, είτε σε επίπεδο ρητορικής, είτε με προκλητικές αλλά προσεγμένες κινήσεις στο πεδίο, πριν από κρίσιμες επαφές
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν -Φόρτωσε την ευθύνη της ακρίβειας στους πολίτες
«Στο όνομα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θα συνεχίσει να βλέπει δισεκατομμύρια να βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών και να καταλήγουν στα αποθεματικά των τραπεζών»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ 2
Newsit logo
Newsit logo