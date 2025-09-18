Σοφία Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις – Από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου

Για το μέλλον των Πανελλήνιων Εξετάσεων μίλησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην εκπομπή Happy Day διευκρίνισε πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν καταργούνται λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».

Η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, και σε αυτό το σημείο ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Τέλος, η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.