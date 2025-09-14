Σωκράτης Φάμελλος για εθνική μπάσκετ: «Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια και χαμόγελα»

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας μπάσκετ στα μετάλλια στο Eurobasket, έχει προκαλέσει τον θαυμασμό όλων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έσπευσε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket, κόντρα στη Φινλανδία να συγχαρεί τους διεθνείς για τη μεγάλη τους επιτυχία που έκαναν όλη την Ελλάδα περήφανη.

Μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ξανά ψηλά η εθνική μας στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

Συγχαρητήριο μήνυμα, έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα που πανηγύρισαν την ιστορική κατάκτηση της Εθνικής.