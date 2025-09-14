Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος για εθνική μπάσκετ: «Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια και χαμόγελα»

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ
Κερκίδες
Photo / Eurokinissi

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας μπάσκετ στα μετάλλια στο Eurobasket, έχει προκαλέσει τον θαυμασμό όλων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έσπευσε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket, κόντρα στη Φινλανδία να συγχαρεί τους διεθνείς για τη μεγάλη τους επιτυχία που έκαναν όλη την Ελλάδα περήφανη.

Μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ξανά ψηλά η εθνική μας στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

 

Συγχαρητήριο μήνυμα, έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα που πανηγύρισαν την ιστορική κατάκτηση της Εθνικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Marc, Real Polls και GPO: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Αρνητικοί απέναντι στο ενδεχόμενο κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
Στη δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα Θέμα της Κυριακής η ΝΔ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27%
Κάλπη 15
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φόρων αυξάνουν το εισόδημα για όλους – Δέκα παραδείγματα με τις φοροελαφρύνσεις
Πρόκειται για «μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό, που επιστρέφει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ 41
Newsit logo
Newsit logo