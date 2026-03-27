Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, με αιχμές τόσο για την οικονομική πολιτική όσο και για τα σκάνδαλα που, όπως είπε, τη βαραίνουν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας την Παρασκευή (27.03.2026) στο OPEN. Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε στην ανάγκη ανασύνθεσης και ενότητας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ασκώντας παράλληλα πίεση προς το ΠΑΣΟΚ αλλά και προς τη Νέα Αριστερά.

Στρέφοντας τα πυρά του συνολικά στην κυβερνητική πολιτική, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η χώρα καταγράφει «τον χαμηλότερο μέσο μισθό και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη», χαρακτηρίζοντας την εικόνα αυτή «ντροπή». «Η κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα μέτρα για την ενίσχυση των μισθών και τη μείωση της ακρίβειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι η αποκάλυψη και, όπως υποστήριξε, η επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο «ερχόταν από το Μαξίμου» συνιστά μείζον πολιτικό ζήτημα. Σημείωσε δε, ότι είναι κρίσιμο «να λογοδοτήσουν και στην κοινωνία» και να ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη και το ζήτημα της ποινικής ευθύνης.

«Ιστορικό λάθος» η στρατηγική αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» τη στρατηγική της αυτονομίας που, κατά την εκτίμησή του, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν απαντά στο ερώτημα «πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση της Δεξιάς» και δεν οδηγεί σε προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι και η Νέα Αριστερά, με φόντο και την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, κινείται προς μια «μη κυβερνώσα» ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Φάμελλος για Τσίπρα: «Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί»

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί», παραπέμποντας και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχιστεί, όπως είπε, το εγχείρημα της ανασύνθεσης και της ενότητας «με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε γεμάτα ταμεία»

Ιδιαίτερα οξύς ήταν ο τόνος του και απέναντι στην κυβέρνηση με αφορμή την αντιπαράθεση για τον κατώτατο μισθό. Απαντώντας στις κυβερνητικές διαρροές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μειώσει τον κατώτατο μισθό, έκανε λόγο για «ψεύτες και υποκριτές», υποστηρίζοντας ότι ο χαμηλός κατώτατος μισθός και ο υποκατώτατος για τους νέους θεσπίστηκαν επί κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και καταργήθηκαν αργότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε «γεμάτα ταμεία», ασφαλή δανεισμό και σαφές αναπτυξιακό σχέδιο.