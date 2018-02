Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κουφοντίνα: Οι τρομοκράτες δεν αξίζουν διακοπές από τη φυλακή!

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, εξέφρασε ήδη την ενόχλησή του για τη διήμερη άδεια που πήρε ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του mignatiou.com, η ελληνική κυβέρνηση απάντησε στον Αμερικανό πρέσβη πως ότι δεν έχει σχέση με το θέμα και δεν δύναται να επηρεάσει την ελληνική δικαιοσύνη.

Το θέμα της άδειας του Δημήτρη Κουφοντίνα ήταν αυτό από το οποίο ξεκίνησε την ενημέρωση των συντακτών η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίδερ Νόερτ.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια νέα που έχουν έρθει από την Ελλάδα σήμερα και θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να καταδικάσουμε την απελευθέρωση ενός καταδικασθέντος τρομοκράτη. Το όνομά του είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας», είπε αρχικά η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Είναι καταδικασμένος τρομοκράτης. Είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία 11 πολιτών – μελών του προσωπικού των πρεσβειών της Βρετανίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ», συνέχισε η Νόερτ αναφερόμενη στον Κουφοντίνα.

Αφού αναφέρθηκε στην προηγούμενη άδεια που είχε πάρει ο Κουφοντίνας, η Νόερτ δεν έκρυψε την ενόχληση της Ουάσινγκτον. «Θεμελιωδώς πιστεύουμε ότι οι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν αξίζουν διακοπές από τη φυλακή. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει μεταφέρει τις σοβαρές μας ανησυχίες για την απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση».

Δείτε τη δήλωσή της

.@statedeptspox: We condemn the release of Dimitris Koufodinas, a convicted terrorist responsible for killing 11 civilians. We fundamentally believe that convicted terrorists do not deserve a vacation from prison. @USEmbassyAthens has conveyed our concerns to #Greece’s government pic.twitter.com/5C3S4jebPJ

— Department of State (@StateDept) February 8, 2018