Στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Μπίζνα» η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ το ενδιαφέρον να εστιάζεται διαχρονικά στις εσωκομματικές έριδες, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη όμως, έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν κανέναν να ξεχάσει ότι πρόκειται για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, την ώρα που όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν ποια μέρα μέσα στην εβδομάδα θα οριστεί η επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ αναζητώντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών, στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε δύο θέματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτον, αν θα έρθει αυτή τη φορά την Παρασκευή στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, και εν τέλει να γίνει η περιβόητη συζήτηση για την Ενέργεια.

Πρόκειται για ένα θέμα που στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, αφού όταν μιλούν για το πώς έγινε η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, κάνουν λόγο για «μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας», που ευνόησε μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού επιχειρηματίες, αφήνοντας εκτός προνομιακών όρων τους συνεταιρισμούς, τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις, την Αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένοι να αναδεικνύουν με κάθε ευκαιρία τις προεκτάσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον «γαλάζιο» Μύρωνα Χιλετζάκη, που φέρεται να έχει αποκρύψει περιουσία δέκα εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας για να το αποκτήσει -πιθανότατα όχι μόνο για τον εαυτό του, όπως λένε- ένα ολόκληρο δίκτυο πολιτικής ανοχής, δεν είναι δύσκολο κατά τους ίδιους να καταλάβει κανείς τι «πάρτι» έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς αξιοποίησαν τις επιδοτήσεις με στόχο το «μαύρο χρήμα» κάποιοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, σήμερα, πρέπει να κατατεθεί πόρισμα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου στη συνέχεια να πάρει τον δρόμο για την Ολομέλεια, να γίνει συζήτηση και ψηφοφορία επ’ αυτού. Κάτι που στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν να γίνει, παρά τις δικές του προσπάθειες περί του αντιθέτου.

Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο δημοσιευμάτων για την ύπαρξη σκληρών δίσκων με επισυνδέσεις που κρύβουν σημαντικά στοιχεία, δεν έθεσαν το ζήτημα της παράτασης της εξεταστικής προκειμένου να έρθουν στην κατοχή αυτής οι σκληροί δίσκοι, καθώς θεώρησαν ότι η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής είναι ούτως ή άλλως «σημαδεμένη», με την έννοια ότι την πλειοψηφία έχει η ΝΔ και το θέμα θα έκλεινε με συνοπτικές διαδικασίες. Αντ’ αυτού, προτίμησαν να θέσουν το ζήτημα στον Πρόεδρο της Βουλής, καλώντας τον να τοποθετηθεί.

Εκείνος πάλι, όπως καταγγέλλουν, θέλησε να «πετάξει το μπαλάκι» πίσω στην εξεταστική επιτροπή, οπότε σήμερα αναμένουν ένα νέο «σόου», κατά το οποίο ο κ. Νικολακόπουλος θα θέσει το ζήτημα υπόψη της Εξεταστικής Επιτροπής και εκείνη με τη σειρά της θα το απορρίψει.

Η Εξεταστική θα κλείσει τις εργασίες της και όταν θα έρθουν αργότερα νέες δικογραφίες για το θέμα, εκείνη θα έχει a priori αποφανθεί επ’ αυτών.