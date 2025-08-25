Πολιτική

Στο γραφείο του πρωθυπουργού το αίτημα Ανδρουλάκη για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Παλαιστινιακό

Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Ο Νικήτας Κακλαμάνης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει σταλεί στο γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η προ ημερησίας συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση του αιτήματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά στην επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, η οποία στάλθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί η απόφαση που είχε εγκριθεί ομόφωνα στις 22 Δεκεμβρίου 2015, με την οποία η Βουλή είχε ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και της ανάληψης διπλωματικών πρωτοβουλιών για την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πάντως ότι η Βουλή δεν εκδίδει Ψηφίσματα αλλά Ειδικές Αποφάσεις. Υπενθύμισε μάλιστα ότι και το 2015 η τότε απόφαση είχε παρουσιαστεί ως «Ειδική Απόφαση» και όχι ως Ψήφισμα.

«Ειδική Απόφαση, όχι Ψήφισμα»

«Η Προ ημερησίας συζήτηση μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε θέμα», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι Ψήφισμα δεν μπορεί να υπάρξει. «Μπορεί να υπάρξει επανακύρωση ή αντίστοιχη Ειδική Απόφαση», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση μπορεί να δεχθεί μια τέτοια επανακύρωση, απάντησε ότι το περιεχόμενο της απόφασης του 2015 είναι συμβατό με την ελληνική εξωτερική πολιτική, που στηρίζει τη λύση δύο ανεξάρτητων κρατών.

