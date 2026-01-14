Συναγερμός στο ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις: Τσίπρας και Καρυστιανού αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να μη συνηθίζουν να σχολιάζουν κόμματα υπό ίδρυση και ποσοστά ή στατιστικές που αφορούν σε μη υπαρκτά πολιτικά υποκείμενα, αυτό όμως καθόλου δε σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει, πώς επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθαρίζουν ότι πολιτικός τους αντίπαλος είναι η ΝΔ, αλλά παρακολουθούν με προσοχή όσα συμβαίνουν στο «στρατόπεδο» του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς και τις δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν τα δυνητικά ποσοστά για τα υπό ίδρυση κόμματά τους, και τη ζημιά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτά στο ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίσθηση προκάλεσε για παράδειγμα, η γραμμή άμυνας που επέλεξε το ΠΑΣΟΚ στο άκουσμα της συμμετοχής του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Όπως πρώτο έγραψε το newsit.gr, στην Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι δεν εξεπλάγησαν, καθώς με τη συμπεριφορά του είχε θέσει εαυτόν εκτός κόμματος από καιρό και για αυτό ήταν το μόνο μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου που δεν συμπεριελήφθη στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ. Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση του κ. Σαουλίδη και μάλιστα όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Αντίθετα, τον αιφνιδιασμό τους δεν έκρυβαν ούτε στο «στρατόπεδο» του Χάρη Δούκα, στο πλευρό του οποίου είχε σταθεί τα περίπου δύο τελευταία χρόνια ο πάλαι ποτέ υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Στο ΠΑΣΟΚ παρέπεμπαν μάλιστα σε παλιότερες αναρτήσεις του κ. Σαουλίδη για τον Αλέξη Τσίπρα, όταν τον κατηγορούσε ότι «ξέπλυνε την πενταετία Καραμανλή», σε μία προσπάθεια να τον εκθέσουν, μη κρύβοντας όμως τη δική τους ενόχληση. Και όλα αυτά, ενώ ο κ. Σαουλίδης, στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε ποτέ κορυφαίο στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, ώστε η κίνησή τους να τους προκαλέσει κάποια μεγάλη ζημιά σε πολιτικό ή επικοινωνιακό επίπεδο.

Όσον αφορά στην Μαρία Καρυστιανού, επισήμως στο ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να την αντιμετωπίζουν ως μία μητέρα που έχασε το παιδί της με τραγικό τρόπο σε ένα εγκληματικό δυστύχημα, προσθέτοντας με νόημα ότι «από τη στιγμή που θα υπάρξει πολιτική έκφραση, θα κριθεί και εκείνη, όπως όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά, πάνω στις πολιτικές θέσεις τις οποίες εκφράζουμε». Ως τότε, εκτιμούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής δημοσκοπική πρόβλεψη ή πρόγνωση. Το γεγονός όμως ότι στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ΠΑΣΟΚ τερμάτιζε τρίτο, σε απόσταση στατιστικού λάθους από το τέταρτο, όταν στην εξίσωση έμπαιναν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, μόνο αδιάφορους δεν τους αφήνει. Αντίθετα, δεν είναι λίγοι όσοι εισηγούνται να ληφθούν εγκαίρως μέτρα και πάντως να γίνουν θεαματικές κινήσεις που θα ‘κατοχυρώνουν’ τον χώρο, πριν να είναι αργά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη στο ΠΑΣΟΚ επενδύουν στην ταυτότητά τους και το πλήρες κυβερνητικό τους πρόγραμμα, εν είδει συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και πάντως σε σχέση με τα υπό ίδρυση κόμματα, που δεν έχουν κατατεθειμένες προτάσεις ούτε για τα πλέον φλέγοντα θέματα του τόπου. «Με τη συλλογική μας δουλειά, το πολιτικό μας προσωπικό, το ήθος και την καθαρή μας ματιά μπορούμε να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος (ΕΡΤnews) στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, «είναι στο χέρι μας, με ενότητα και αποφασιστικότητα, να το πετύχουμε».

Την πραγματική πολιτική προέταξε απέναντι στις δημοσκοπήσεις, από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TV). Μιλώντας για τυχόν συνεργασίες, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το αίσθημα αυτοσυντήρησης ενός κόμματος λέει ότι πριν από τις εκλογές, θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις του, αφού αν πάει σε ένα προεκλογικό μέτωπο, ουσιαστικά αποδέχεται ότι όλα τα κόμματα με τα οποία θα το κάνει, θα διατηρήσουν τις δικές τους δυνάμεις.

«Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκλογές με διεύρυνση και με το να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ, όσο γίνεται, για να επιτύχουμε το στόχο μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι συνεργάζονται και στη Βουλή και στην κοινωνία όπου χρειάζεται με άλλες δυνάμεις, αλλά έχουν τη δική τους αυτονομία και τα δικά τους ψηφοδέλτια.

Μιλώντας για τη θεσμικότητα, τα στελέχη και τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι «πλησιάζοντας προς τις εκλογές, πρέπει να υπάρξει ο πόλος εκείνος απέναντι στη ΝΔ που μπορεί να παρουσιάσει ιδεολογική βάση, πρόγραμμα και στελέχη για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα που δεν πρέπει να είναι η ΝΔ», για να προσθέσει ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κόμμα με άλλα τέτοια χαρακτηριστικά, κάτι που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους πολίτες, είτε ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, ή ακόμα και ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.