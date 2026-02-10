Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Στις 14.15 την Τετάρτη το τετ α τετ των δύο ηγετών στην Άγκυρα

Με διευρυμένη κυβερνητική σύνθεση μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας και την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τετ α τετ των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 14.15 (ώρα Ελλάδας), θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του ΑΣΣ. Στις 16.00 οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο, πριν από το δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν πεδία διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την πολιτική προστασία, την οικονομία, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και δράσεις πολιτισμού, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος – από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν έως την Ουκρανία. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν ως στόχο του Ανώτατου Συμβουλίου την αποτίμηση της προόδου που έχει καταγραφεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών σε ό,τι αφορά την ουσία της διαφοράς που αναγνωρίζει –την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας– επιδιώκοντας, πρωτίστως, τη συνέχιση της ηρεμίας σε θάλασσα και αέρα και τη διατήρηση «ζωντανού» διαλόγου, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσεται και το μήνυμα ότι τα ζητήματα των δύο χωρών πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο, χωρίς «παρεμβάσεις τρίτων», ενώ κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά ζητήματα κυριαρχίας ή «κόκκινες γραμμές».