Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Στις 14.15 την Τετάρτη το τετ α τετ των δύο ηγετών στην Άγκυρα

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο, πριν από το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας
Μητσοτάκης - Ερντογάν
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / φωτογραφία αρχείου: (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Με διευρυμένη κυβερνητική σύνθεση μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας και την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τετ α τετ των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 14.15 (ώρα Ελλάδας), θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του ΑΣΣ. Στις 16.00 οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο, πριν από το δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν πεδία διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την πολιτική προστασία, την οικονομία, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και δράσεις πολιτισμού, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος – από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν έως την Ουκρανία. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν ως στόχο του Ανώτατου Συμβουλίου την αποτίμηση της προόδου που έχει καταγραφεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών σε ό,τι αφορά την ουσία της διαφοράς που αναγνωρίζει –την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας– επιδιώκοντας, πρωτίστως, τη συνέχιση της ηρεμίας σε θάλασσα και αέρα και τη διατήρηση «ζωντανού» διαλόγου, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσεται και το μήνυμα ότι τα ζητήματα των δύο χωρών πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο, χωρίς «παρεμβάσεις τρίτων», ενώ κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά ζητήματα κυριαρχίας ή «κόκκινες γραμμές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
94
71
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: Δεν έχουμε ταμπέλα, δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Σε νέα συνέντευξή της συνδέει το θέμα των αμβλώσεων με την ακρίβεια και το δημογραφικό και περιγράφει το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως «κίνημα πολιτών», χωρίς ακόμη όνομα, με ομάδες «κατά 70%» έτοιμες
Η Μαρία Καρυστιανού
18
Έλενα Καραγεωργοπούλου: Διαφώνησα στις πολιτικές προτεραιότητες και στον τρόπο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κωνσταντοπούλου
Μετά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο μέλλον σε «μια αριστερή παράταξη»
Ελένη Καραγεωργοπούλου
Newsit logo
Newsit logo