Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του ΠΟΥ στην Ευρώπη: «Άλματα προόδου στη δημόσια υγεία της Ελλάδας»

Με τον περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Χανς Κλούγκε, συναντήθηκε σήμερα (03.03.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Quality-for-All», αλλά και μια ευρύτερη αποτίμηση των παρεμβάσεων της τελευταίας εξαετίας στη δημόσια υγεία, από τις υποδομές έως την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα και την ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, κατά τη συνάντηση τονίστηκε η χρησιμότητα της πλατφόρμας «Quality-for-All», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα και αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας της κυβέρνησης με το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.

Στη συνέχεια έγινε ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, με αναφορές στη βελτίωση των υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων όπως η εφαρμογή myHealth και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού, καθώς και στη στροφή προς την πρόληψη μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας «πριν απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο». Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στην αυξημένη μέριμνα για την ψυχική υγεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ιδιαίτερο τόνο έδωσε ο διάλογος που καταγράφηκε κατά την έναρξη της συνάντησης. Ο πρωθυπουργός, αφού καλωσόρισε τον Δρ Χανς Κλούγκε, έκανε αναφορά στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι «συναντιόμαστε εν μέσω πρωτοφανών γεγονότων, τα οποία μας προκαλούν πραγματικά μεγάλη ανησυχία». Στάθηκε, ωστόσο, στη θετική πορεία της συνεργασίας με τον ΠΟΥ: «Είμαστε τουλάχιστον στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο όσον αφορά τα κοινά μας εγχειρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι θέλει να ακούσει τις εκτιμήσεις του συνομιλητή του για τη στρατηγική συνεργασία κυβέρνησης, υπουργείου Υγείας και ΠΟΥ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της πολιτικής υγείας, από μια προσέγγιση που επικεντρωνόταν στην περίθαλψη «μετά την εισαγωγή στα νοσοκομεία», σε μια πολιτική «πολύ περισσότερο στην προληπτική φροντίδα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στην αλλαγή τρόπου ζωής», με έμφαση στη δημόσια υγεία. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση του κοινού στα προγράμματα πρόληψης είναι έντονη και, κατά την ίδια αποστροφή, υποστήριξε ότι η χώρα «έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο» σε τομείς όπου «ήμασταν ουραγοί».

Από την πλευρά του, ο Δρ Χανκς Κλούγκε ξεκίνησε με μια προσωπική αναφορά, σημειώνοντας ότι «αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα» για τον πρωθυπουργό και προσθέτοντας ότι υπάρχει «ένα ξεχωριστό δώρο από καρδιάς» γι’ αυτόν. Το δώρο που έδωσε ο περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, ήταν μια γαλάζια γραβάτα με λευκές λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, είπε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει την εικόνα προόδου που περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς –όπως ανέφερε– γνωρίζει «αρκετά καλά το ελληνικό σύστημα υγείας», υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία τους έχει ρίζες σε παλαιότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, με αναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

Ο περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ υπογράμμισε ότι σήμερα η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα «γίνεται, γενικά, πρωτοπόρος» στην ευρωπαϊκή περιοχή του Οργανισμού, αποδίδοντάς το, μεταξύ άλλων, στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης και «την υιοθέτηση του εθνικού προγράμματος καθολικής πρόληψης». Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στις δύο βασικές αιτίες θανάτου –καρδιαγγειακά και καρκίνος– επισημαίνοντας ότι «όλοι μιλούν» για την πρόληψη, «αλλά πολύ λίγες χώρες το εφαρμόζουν στην πράξη».

Ο Δρ Χανκς Κλούγκε εξήρε την ηγεσία του πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, κάνοντας λόγο για «θαραλλέα κίνηση» με «μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία» και τόνισε ότι στην Ευρώπη «χρειαζόμαστε διακαώς να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας». Αναφορά έκανε και στις Κινητές Μονάδες Υγείας, επισημαίνοντας –με φόντο το δημογραφικό– την ανάγκη «το σύστημα υγείας να πηγαίνει στα σπίτια των ανθρώπων» αντί να φτάνουν οι ασθενείς στο σύστημα σε προχωρημένα στάδια.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ειδικά ως προς την έκθεσή τους σε βλαβερό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.