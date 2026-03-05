Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ: Στο επίκεντρο οι ελληνογαλλικές σχέσεις και η Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και γγ του «Renaissance» του Εμανουέλ Μακρόν - Ανταλλαγή απόψεων για ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στο Ιράν
Μητσοτάκης και Ατάλ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην ομόλογό του και γγ του κόμματος «Renaissance», Γκαμπριέλ Ατάλ (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (05.03.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και γενικό γραμματέα του κόμματος «Renaissance» (Αναγέννηση) του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γκαμπριέλ Ατάλ αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και για ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

