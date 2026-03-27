Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η ηγετική εμφάνιση του πρωθυπουργήσιμου Νίκου Ανδρουλάκη

Το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής και δη στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (27.03.2026) από το Τάε Κβο Ντο και το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε μια ομιλία με την οποία επιχείρησε πρωτίστως να εμφανιστεί ως …πρωθυπουργήσιμος, και πάντως ως ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του Συνεδρίου, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της σε σειρά σημαντικών ζητημάτων για τους πολίτες, αλλά και για τον ρόλο της σε σκάνδαλα που στιγμάτισαν την επταετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως κυρίως το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως, έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη συζήτηση περί συνεργασίας με τη ΝΔ, λίγες ώρες μετά την …σκανδαλίδεια πυροσβεστική παρέμβαση στη διαμάχη της ηγεσίας με την πλευρά Δούκα.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», είπε καταχειροκροτούμενος, με το γήπεδο να σείεται από τα ρυθμικά συνθήματα, λίγο αφού είχε αναφερθεί εκτενώς στην υπόθεση των υποκλοπών, δίνοντας και μία πρόγευση του τι θα ακολουθήσει στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή.

«Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο», είπε, προσθέτοντας ότι «στόχος της παράταξής μας είναι να νικήσουμε τη ΝΔ» και καλώντας επιτακτικά όλους να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, από την πρώτη γραμμή της μάχης.

Σε μία ομιλία που «έπαιξε» πολύ με τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, πότε με το διαχρονικό σύνθημα για «Αλλαγή» και πότε με το δικό του σήμα κατατεθέν «Μαζί», ο Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε στην πραγματικότητα το κόμμα του σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη «νίκη», την «πολιτική αλλαγή», την «αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της ΝΔ», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αφιέρωσε, εξάλλου, μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του για να αποδείξει ότι «πολιτική χωρίς αξίες και ηθική είναι το ‘επιτελικό’ κράτος της ΝΔ που μετατράπηκε σε πελατειακό παρακράτος». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για στήσιμο παρακρατικού μηχανισμού παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων και όχι μόνο, για παντελή έλλειψη αξιών, απαξίωση της λογοδοσίας και τελικά της Δημοκρατίας, αλλά και για καθεστωτική νοοτροπία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει τις διαφορές του κόμματός του με τις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ, υποβαθμίζουν την ποιότητα της Δημοκρατίας, πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και τελικά, τις διαφορές του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άσκησε δριμεία κριτική στην τελευταία και αντιπαρέβαλε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε συσπείρωση γύρω από αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή που αποτελεί κατά τον ίδιο «προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου».

Μαζικό κάλεσμα Ανδρουλάκη από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε σε ποιους απευθύνεται, από τους νέους, τις μητέρες και τους δανειολήπτες, ως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ως τους συνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για να απευθύνει εκ νέου προσκλητήριο συμπόρευσης και να αναπτύξει τις δικές του προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών συγκεκριμένες αλλαγές στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ισχυρή δημόσια Υγεία και Παιδεία, νέο ΑΣΕΠ και αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.

«Χρέος μας είναι το συλλογικό θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε πολιτικό μπορώ», είπε, θέτοντας το δίλημμα των εκλογών ως εξής: «Είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών, ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής».