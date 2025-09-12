ΣΥΡΙΖΑ: Η «αδιανόητη» προοπτική νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και ο «χρυσός χορηγός»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε χθες (11.9.2025) για πρώτη φορά σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να προχωράει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα χρησιμοποιώντας τουλάχιστον πέντε φορές την λέξη «αδιανόητο».

Με ψυχραιμία και χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η ενότητα και η σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η όποια προοδευτική προοπτική δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι αδιανόητη όποια συζήτηση περί κατακερματισμού και ανεξαρτητοποίησης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κόμμα Τσίπρα ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είναι «αδιανόητη η συζήτηση για ένα νέο κόμμα» από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο τρόπος που διατύπωσε την αγωνία του για το όλο εγχείρημα ήταν πολύ καλά μελετημένος, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος δεν επιθυμεί να βάλει απέναντι ένα κομμάτι στελεχών, βουλευτών αλλά και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός των άλλων ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.

Ο πρόεδρος του κόμματος της Κουμουνδούρου κατά την διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην ΔΕΘ δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για το θέμα αυτό και για τον ρόλο που θα παίξει το κόμμα της Κουμουνδούρου σε αυτή την διαδικασία.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα παραδέχτηκε ότι η συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα επισκιάζει τη συζήτηση για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσθεσε ότι «αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι προτεραιότητα είναι μια κοινή προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη κι όχι αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση που εκφράζει και τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα».

Στο ερώτημα για το αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει χρυσό χορηγό όπως τον κατηγόρησε ο πρωθυπουργός, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως τα περί χρυσών χορηγών «απευθύνονται από τον πρωθυπουργό των καρτέλ και των συμφερόντων», επιχειρώντας να απαξιώσει την αιχμή του πρωθυπουργού.

Υπερασπίστηκε την διακυβέρνηση Τσίπρα 2015 – 2019 λέγοντας, μεταξύ άλλων ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι τα πράγματα γίνονται αλλιώς» και ότι «υπάρχει άλλη διαδρομή από τα υπερκέρδη των καρτέλ, υπάρχει άλλη διαδρομή από την υπερφορολόγηση και τη λιτότητα. Γιατί μας έχει βάλει σε έναν νέο μνημονιακό δρόμο ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μνημονίου».

Σχολιάζοντας το Σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε στο συνέδριο του Economist ανέφερε ότι: «Παρακολουθώ όλες τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι επεξεργασίες του βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την πρόταση του για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κατακερματισμό των κομμάτων, λέγοντας ότι οι παραλήπτες του καλέσματος και για κοινό ψηφοδέλτιο και για συνεργασία γενικότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά.

«Σε κάποια προχωρήσαμε με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν πισωγυρίσματα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δεχτεί.

Με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής συμπόρευσης τον Ιούλιο, πολύ θετικές, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα μετά την Έκθεση».