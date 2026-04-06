Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την ακρίβεια όσο διαρκεί η κρίση

Περίπου μια ώρα κράτησε η σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους συναρμόδιους υπουργούς με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι όσο διαρκεί η κρίση να γίνεται σύσκεψη κάθε εβδομάδα.

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.