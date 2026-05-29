Εξώδικο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή από την RealPolls μετά τις δηλώσεις για τις δημοσκοπήσεις

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απαντά στην εταιρεία ερευνών, δηλώνοντας ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος»
Παναγιώτης Δουδωνής, ΠΑΣΟΚ
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ, διά του Παναγιώτη Δουδωνή, στη νέα αντιπαράθεση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και τη Real Polls. Ο βουλευτής Επικρατείας γνωστοποίησε ότι η εταιρεία τού απέστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, «δήλωση μετανοίας».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, σε ανάρτησή του στα social media, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τη Real Polls για τις δημοσκοπήσεις, απαντώντας σε υψηλούς τόνους: «Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά».

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα κίνητρα και τις επιδιώξεις που, όπως υπονοεί, βρίσκονται πίσω από την αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», συνδέοντας τη στάση του τόσο με την επιστημονική του ιδιότητα όσο και με τους πολίτες που τον στηρίζουν.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε».

