Πολιτική

Τάιλερ Μακμπέθ για Αλέξη Τσίπρα και «Ιθάκη»: Ζητώ να μην χρησιμοποιείται το όνομά μου για την προώθηση του βιβλίου σας

«Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να χρησιμοποιείται το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ»
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τάιλερ Μακμπέθ
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τάιλερ Μακμπέθ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EU ROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Απάντηση στην αναφορά που κάνει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας δίνει με ανάρτησή του στο Instagram ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, σήμερα Δευτέρα (24.11.25).

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να μην χρησιμοποιεί το όνομά του «για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού κυκλοφορεί από σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg.

«Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να χρησιμοποιείται το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ», γράφει στην ανάρτησή του ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη.

Η ανάρτηση του Τάιλερ Μακμπέθ για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Η ανάρτηση του Τάιλερ Μακμπέθ για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε μία συζήτηση ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι 4 τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται αναλυτικά στη συζήτηση γράφοντας πως ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε στην Μπέττυ Μπαζιάνα πως θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά αγωνιούν για το πως θα το μεγαλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
187
89
89
32
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ιθάκη: Ο αμετανόητος κ. Τσίπρας – 762 σελίδες για να πει ότι φταίνε μόνο οι άλλοι
Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία και όχι να αναλάβει την ευθύνη για την διαμόρφωσή της. Και δυστυχώς κάποιοι δεν βρίσκονται εν ζωή για να τον επιβεβαιώσουν ή να τον διαψεύσουν
Μητσοτάκης - Τσίπρας 17
Η «πρόωρη» καταβολή 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους
To Μέγαρο Μαξίμου με τα συναρμόδια υπουργεία, επιχειρεί να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εξήγγειλαν κινητοποιήσεις στις 30 Νοεμβρίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Αυξήσεις στους μισθούς και δωρεάν σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Οι 7 άξονες για τη Στρατιωτική Οικογένεια – Δείτε παραδείγματα
Τα νέα μέτρα για τη στήριξη των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους - «Αν θέλουμε ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα», είπε ο Νίκος Δένδιας
Photo 180
Newsit logo
Newsit logo