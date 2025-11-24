Τάιλερ Μακμπέθ για Αλέξη Τσίπρα και «Ιθάκη»: Ζητώ να μην χρησιμοποιείται το όνομά μου για την προώθηση του βιβλίου σας

Απάντηση στην αναφορά που κάνει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας δίνει με ανάρτησή του στο Instagram ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, σήμερα Δευτέρα (24.11.25).

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να μην χρησιμοποιεί το όνομά του «για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού κυκλοφορεί από σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg.

«Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να χρησιμοποιείται το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ», γράφει στην ανάρτησή του ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε μία συζήτηση ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι 4 τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται αναλυτικά στη συζήτηση γράφοντας πως ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε στην Μπέττυ Μπαζιάνα πως θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά αγωνιούν για το πως θα το μεγαλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.