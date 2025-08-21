Συμβαίνει τώρα:
Τάκης Θεοδωρικάκος για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου»

«Υπηρέτησε με βαθιά αγάπη και ήθος την πατρίδα μας, την Ημαθία και την παράταξή μας», τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Συγκλονισμένος από την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter).

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών την Πέμπτη (21.08.2025).

«Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου και εξαιρετικού συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου – ενός πολιτικού αφοσιωμένου στο καθήκον, που υπηρέτησε με βαθιά αγάπη και ήθος την πατρίδα μας, την Ημαθία και την παράταξή μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

 

Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταφέρθηκε.

Πολιτική
