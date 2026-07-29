Ο Αυγερινός αποχωρεί από υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος Καρυστιανού: «Πληροφορήθηκα εκ των υστέρων για παράλληλο Γραφείο Τύπου»

Σε εσωτερική αναδιάταξη με έντονο παρασκηνιακό αποτύπωμα έχει εισέλθει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε την Τετάρτη (29.07.2026) ότι δεν έχει πλέον την ευθύνη της επικοινωνίας ούτε την εκπροσώπηση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα ενημέρωσης.

Η αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από την επικοινωνιακή ομάδα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» συνοδεύτηκε από ευθείες αιχμές για τη λειτουργία του σχήματος της Μαρίας Καρυστιανού, με τον γνωστό δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την ύπαρξη «παράλληλου Γραφείου Τύπου», του οποίου, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει ούτε τη σύνθεση.

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«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές –οι εχθροί τα ξέρουν ήδη– ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”», έγραψε σε ανάρτησή του.

Ο Θανάσης Αυγερινός πρόσθεσε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον το κίνημα στα ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε, «τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου».

Οι αναφορές του, πάντως, δεν περιορίστηκαν σε μια τυπική γνωστοποίηση αποχώρησης. Αντιθέτως, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για πρόσωπα που κινούνται στο παρασκήνιο, κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς “συμβουλάτορες” των διαδρόμων», τους οποίους χαρακτήρισε διαχρονικό πρόβλημα για κάθε συλλογικό σχηματισμό.

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«Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει», σημείωσε, καταλήγοντας με τη φράση «καθείς εφ’ ω ετάχθη» και γνωστοποιώντας ότι, προς το παρόν, επιλέγει να κάνει ολιγοήμερες διακοπές.

Αλλαγές στην «ανθρωπογεωγραφία»

Η αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από την ηγεσία του Τομέα Επικοινωνίας ήρθε μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος, κατά την οποία δρομολογήθηκε σειρά αλλαγών στην εσωτερική του «ανθρωπογεωγραφία».

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ενεργοποίηση ενός πυκνού προγράμματος περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.