Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τηλεφωνικές κλήσεις με τον πρόεδρο του ΔΣΑ καταγγέλλοντας παρεμπόδιση συνέντευξης τύπου

«Βολές» εναντίον του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε ανάρτησή της στο Facebook αργά χθες (07.04.2026) το βράδυ, το αίτημά της να της παραχωρηθεί η αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ για την τραγωδία στα Τέμπη δεν έγινε δεκτό.

Στην ανάρτησή της στο Facebook η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος έχει μπλοκάρει την παραχώρηση της αίθουσας, που παγίως παραχωρείται σε τέτοιες περιπτώσεις», για να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, από συνηγόρους τριών οικογενειών θυμάτων και ενός τραυματία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισημαίνει ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΔΣΑ έθεσε ζήτημα ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για να μην παραχωρηθεί η αίθουσα.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε τις ώρες με τις τηλεφωνικές της κλήσεις στο γραφείο του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

«Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ είμαστε στο στόχαστρο του Φλωρίδη, που ήδη εργαλειοποίησε τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Σεβαστίδη και τον Πρόεδρο ΔΣΑ Κουτσόλαμπρο για να πλήξουν την δικηγορική μας υπόσταση με αισχρές προσβολές και συκοφαντίες», αναφέρει, ακόμη, στη μακροσκελή της δήλωση στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Από τις 11.30 το πρωί περιμένουμε απάντηση, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ, στο αίτημά μας να μας παραχωρηθεί αύριο Τετάρτη 8/4/2026 η αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για να παραχωρήσουμε Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, ως συνήγοροι 3 οικογενειών θυμάτων και ενός τραυματία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος από εκείνη την ώρα (11.30πμ) έχει μπλοκάρει την παραχώρηση της αίθουσας, που παγίως παραχωρείται σε τέτοιες περιπτώσεις με ένα απλό τηλεφώνημα στο Γραφείο Προέδρου, και θέτει ζήτημα ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, όπου δρομολογεί με τις ψήφους των Συμβούλων των προσκείμενων στον υποψήφιο της ΝΔ Αναστασόπουλο να μην παραχωρηθεί η αίθουσα…

… Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι 51 χρόνια μαχόμενος δικηγόρος, μέχρι σήμερα, στα 84 χρόνια του. Στην έναρξη της δίκης των Τεμπών στις 23/3 η παρέμβασή του, καταλυτική, χειροκροτήθηκε αυθόρμητα από το ακροατήριο που ήταν κατάμεστο από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και πολίτες. Είναι αγωνιστής της δημοκρατίας, που βασανίστηκε άγρια επί Χούντας και φυλακίστηκε για 4 χρόνια. Και κατακεραύνωσε την βαριά παραβίαση των αρχών του Κράτους Δικαίου από τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η διεξαγωγή αυτής της τόσο σημαντικής δίκης. Γνωρίζει και έχει περάσει από Έκτακτο Στρατοδικείο, στην πιο όμορφη νιότη του.

Εγώ είμαι 23 χρόνια μαχόμενη δικηγόρος. Η διαδρομή μου είναι γνωστή και χαίρω της εκτίμησης των πραγματικών συναδέλφων μου, που συναντιόμαστε στα ακροατήρια των Δικαστηρίων και όχι σε παρασκήνια μεθοδεύσεων.

Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ είμαστε στο στόχαστρο του Φλωρίδη, που ήδη εργαλειοποίησε τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Σεβαστίδη και τον Πρόεδρο ΔΣΑ Κουτσόλαμπρο για να πλήξουν την δικηγορική μας υπόσταση με αισχρές προσβολές και συκοφαντίες: ότι δεν είμαστε δικηγόροι, είπε ο Σεβαστίδης, ότι εγώ είμαι η συνέχεια της Χρυσής Αυγής λένε μαζί Φλωρίδης-Σεβαστίδης και πόσα άλλα, για τα οποία έχουν ξεσηκωθεί και αγανακτούν τόσοι δικηγόροι αλλά και δικαστές και εισαγγελείς καθαροί και έντιμοι.

Και ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, αντί να υψώσει τείχος προστασίας απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή στοχοποίηση υπερασπιστών, έδωσε χείρα βοηθείας, εκδίδοντας μια συκοφαντική ανυπόγραφη ανακοίνωση, προσβάλλοντάς με, ως «τη μοναδική συνήγορο που παραβιάζει την δεοντολογία και τη δικονομία», αφού προηγουμένως με συκοφάντησε εν απουσία μου και χωρίς να ακουστώ και στοχοποιώντας με περαιτέρω. Επειδή δεν δέχομαι δίκη κεκλεισμένων των θυρών, με έλεγχο ταυτοτήτων, δεν δέχομαι να υπάρχει αστυνομοκρατία στην αίθουσα που μπλοκάρει με κλοιό δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων. Δεν δέχομαι να καταπατηθούν αυτά για τα οποία δικηγόροι έχουν δώσει αγώνες, την ελευθερία τους, το αίμα τους για να κατακτηθούν.

Στις 7.18μμ με κάλεσε η Γραμματέας του Προέδρου ΔΣΑ να μου πει ότι απορρίφθηκε το αίτημα παραχώρησης της αίθουσας, με ψήφους 10-9, ενώ αυτό δεν ίσχυε και η δια περιφοράς ψηφοφορία δεν είχε ολοκληρωθεί, όπως πληροφορήθηκα. Μου είπε επίσης ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος ΔΣΑ ψήφησε «παρών» (τι υποκρισία!)

Της απάντησα ότι έχω άλλη ενημέρωση, ότι η όποια απόφαση πρέπει να είναι γραπτή και να μας κοινοποιηθεί και έκτοτε αναμένουμε.

Για Συνέντευξη Τύπου για το Έγκλημα των Τεμπών για αύριο!

Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ.

Για την αίθουσα δεν αποφασίζει ποτέ το ΔΣ.

Και ουδέποτε έχει απορριφθεί αίτημα δικηγόρων για Συνέντευξη Τύπου.

Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ έχουμε δώσει δεκάδες Συνεντεύξεις Τύπου στην αίθουσα αυτή.

Καί για την υπόθεση των Τεμπών.

Φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε πως όταν μπαζώνεται ο χώρος, όταν εξαφανίζονται στοιχεία, όταν εξαφανίζεται και βρίσκεται νεκρός ο γιος Εισαγγελέα μετά τις διώξεις στο Υπουργείο του Καραμανλή, όταν διαγράφονται βίντεο, όταν μοντάρονται ηχητικά, όταν αλλάζουν τον Ανακριτή, όταν λιποθυμά η Πρόεδρος και μετά δηλώνει αποχή, όταν αναβάλλονται δίκες μετά από 20 Συνεδριάσεις χωρίς νόμιμο λόγο, όταν το Σύστημα τρέμει και φοβάται, τότε ασκούνται οι πιο φοβερές πιέσεις.

Και μια Συνέντευξη Τύπου για την οποία συνήθως κάνουμε ένα τηλεφώνημα και πασαχωρείται η αίθουσα, γίνεται ζήτημα συνεδρίασης δια περιφοράς επί 12 ώρες.

Το πιο ειρωνικό και τραγικό είναι ότι ρώτησα τους γονείς και τον αδελφό του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι αν θα καταφέρουν να είναι αύριο στη Συνέντευξη Τύπου, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα για αυτούς: ήταν τα γενέθλια του Ντένις, 8 Απριλίου. Μου απάντησαν ότι θα τα καταφέρουν. Αλλά δεν υπολόγιζαν αυτές τις μεθοδεύσεις.

Την ίδια ώρα ο Φλωρίδης συκοφάντησε και αυτούς τους γονείς σήμερα με συνέντευξή του που λέει ότι δεν ενδιαφέρονται για την εκταφή του παιδιού! Για την οποία ο πατέρας κόντεψε να χάσει τη ζωή του με απεργία πείνας.

Τον Φλωρίδη τον προσκάλεσε ο κ. Κουτσόλαμπρος στην αίθουσα του ΔΣΑ στις 3/3/2026, και τον έβαλε ομιλητή στην ανάληψη καθηκόντων του ως Προέδρου ΔΣΑ. Τον Φλωρίδη. Τον Φλωρίδη.

Εμείς αναμένουμε ακόμη.

Την απόφαση και τις εξηγήσεις του κ. Κουτσόλαμπρου και εκείνων που θέλουν να μπλοκάρουν και έχουν μπλοκάρει εν τοις πράγμασιν την Συνέντευξη Τύπου.

Και την εξήγηση για το πώς συμβιβάζεται αυτή η άρνηση με τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής (υποστήριξης της κατηγορίας) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών».