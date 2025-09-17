Τέσσερις μήνες αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι

Οι τέσσερις επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι μήνες ηρεμίας για τον ΣΥΡΙΖΑ αφού μέχρι τότε ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θα πράξει και πώς θα το κάνει.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, υπάρχουν στελέχη τα οποία με τον τρόπο τους επιχειρούν να δεσμεύσουν τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα προχωρήσει στην δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Είναι τα ίδια στελέχη τα οποία προσπάθησαν να πείσουν τον Σωκράτη Φάμελλο ότι θα πρέπει να ακολουθήσει σκληρή γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό ζητώντας του να ξεκαθαρίσει την θέση του για όσα λέγονται και ακούγονται.

Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει άλλη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας με τον τρόπο του στον Αλέξη Τσίπρα μία νέα εσωκομματική κρίση, ενώ σε διάλογο που είχε σε ανάρτηση ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έλεγε ότι «χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα ο χώρος αυτός είναι ένα τίποτα» ο βουλευτής Χανίων είχε απαντήσει ότι «ο Τσίπρας χωρίς εμάς τι είναι;».

Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ο οποίος σε συνέντευξη του είπε: «Ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν μιλάει, και συλλογικά το κόμμα μας και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος μιλούν για την ανάγκη ενότητας, τα σενάρια που παίρνουν και δίνουν μιλούν για διασπάσεις. Θα ήθελα και από αυτή τη θέση να στείλω ένα μήνυμα καθησυχασμού του κόσμου της Αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου. Δεν θα γίνουν άλλες διασπάσεις. Θα γίνουν βήματα ενότητας».

Η αντιπρόεδρος της Βουλής και στενή συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε ωστόσο διαφορετικά λέγοντας ότι: «Η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην του. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει για τις προθέσεις του. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο που θα πολιτευτεί», απάντησε χαρακτηριστικά η κ. Γεροβασίλη στην ερώτηση που της τέθηκε και, επαναφέροντας τη συζήτηση από την σεναριολογία στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε: «Ας κάνουμε εμείς αυτά τα οποία πρέπει, διότι αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας κυρίως είναι να καθορίζει τη δική του προσωπική και πολιτική στάση. Εμείς είμαστε εδώ και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παλεύω και θα παλέψω με κάθε πολιτικό μέσον και εργαλείο, προκειμένου να δυναμώσει η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία».