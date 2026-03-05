Θάνος Πλεύρης: H Ελλάδα στηρίζει απόλυτα την Κύπρο

Η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε πως η σημερινή (05/03/2026) σύνοδος γίνεται σε ασυνήθιστες συνθήκες λόγω της κρίσης στο Ιράν και της ενδεχόμενης επίδρασής της στις ροές μετακίνησης πληθυσμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επανέλαβε επίσης τη σαφή στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Επιπλέον, μεταξύ των θεμάτων στην ατζέντα είναι και η ενίσχυση των επιστροφών.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι για να περιοριστεί η παράνομη μετανάστευση χρειάζεται αύξηση των επιστροφών και να σταλεί το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι προορισμός για όσους δεν έχουν δικαίωμα ασύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθύμισε ότι η χώρα προωθεί τη εφαρμογή του νέου Συμφώνου και ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του κρίσιμος είναι ο σχετικός κανονισμός επιστροφών, που περιλαμβάνει και τη δημιουργία «κόμβων επιστροφών» (Return hubs), οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα για την Ελλάδα.

«Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο.

Είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή του Συμφώνου -όλες οι χώρες προετοιμαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η ομαλή λειτουργία του απαιτεί και τον κανονισμό των επιστροφών, ο οποίος ορίζει τα λεγόμενα Return hubs (κόμβους επιστροφών), τα οποία για την Ελλάδα αποτελούν προτεραιότητα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης.