Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: H Ελλάδα στηρίζει απόλυτα την Κύπρο

Διεμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θάνος Πλεύρης
Πηγή φωτό: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε πως η σημερινή (05/03/2026) σύνοδος γίνεται σε ασυνήθιστες συνθήκες λόγω της κρίσης στο Ιράν και της ενδεχόμενης επίδρασής της στις ροές μετακίνησης πληθυσμών.

Επανέλαβε επίσης τη σαφή στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Επιπλέον, μεταξύ των θεμάτων στην ατζέντα είναι και η ενίσχυση των επιστροφών.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι για να περιοριστεί η παράνομη μετανάστευση χρειάζεται αύξηση των επιστροφών και να σταλεί το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι προορισμός για όσους δεν έχουν δικαίωμα ασύλου.

Υπενθύμισε ότι η χώρα προωθεί τη εφαρμογή του νέου Συμφώνου και ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του κρίσιμος είναι ο σχετικός κανονισμός επιστροφών, που περιλαμβάνει και τη δημιουργία «κόμβων επιστροφών» (Return hubs), οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα για την Ελλάδα.

«Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο.

Είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή του Συμφώνου -όλες οι χώρες προετοιμαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η ομαλή λειτουργία του απαιτεί και τον κανονισμό των επιστροφών, ο οποίος ορίζει τα λεγόμενα Return hubs (κόμβους επιστροφών), τα οποία για την Ελλάδα αποτελούν προτεραιότητα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας, βλάπτουν τα τρομολαγνικά σενάρια
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας και περιγράφει τις προτεραιότητες σε εξωτερική πολιτική εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Κωστής Χατζηδάκης
Ο Βελόπουλος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη για τον Φλώρο: Με αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητεί άμεση πειθαρχική αντιμετώπιση, κάνοντας λόγο για ύβρεις εντός Ολομέλειας. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής παραθέτει διαφορετική εκδοχή του διαλόγου τους
Βελόπουλος και Φλώρος 28
Καισαριανή: Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200
Το υπουργείο Πολιτισμού παρέλαβε, με τη συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα που είχαν τεθεί προς πώληση σε δημοπρασία, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης
Φωτογραφία 200 Καισαριανή
Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Ανοίγει ο δρόμος σε νεαρούς γιατρούς να πάνε στα νησιά
Επιδότηση 1.500 ευρώ μηνιαίως σε 80 γιατρούς για επτά χρόνια – Στόχος η στελέχωση ιατρείων σε 47 νησιά, όπου το κόστος ζωής και οι δυσκολίες παραμονής αποτρέπουν νέους επιστήμονες
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης – Εμανουέλ Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία για Ιράν και Κύπρο – Συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ, EPA
Παύλος Μαρινάκης: Στηρίζουμε την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία, αλλά παραμένουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τους ισχυρισμούς Κουτσούμπα για drones προς Σούδα, «βγάζει εκτός» Καραμανλή–Σαμαρά από τους «πατριώτες της φακής» και προειδοποιεί για ελέγχους σε καύσιμα και αγορά
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
Newsit logo
Newsit logo