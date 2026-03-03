Θάνος Πλεύρης: Στήριξη στην Κύπρο, ξεκάθαρη ευθυγράμμιση με τη Δύση και αυξημένη επαγρύπνηση για μεταναστευτικές ροές

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ», υπερασπιζόμενος την παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή ως μέρος της σταθερής εθνικής στρατηγικής της χώρας.

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για υποτιθέμενη εμπλοκή της Ελλάδας στην κρίση, τόνισε ότι η προστασία του κυπριακού εδάφους είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Όταν πλήττεται κυπριακό έδαφος, το ζήτημα δεν είναι αν αφορά βρετανική βάση», είπε, προσθέτοντας πως αν κάποιος στόχευε την Κρήτη λόγω αμερικανικής παρουσίας, δεν θα συζητούσαμε αν πρόκειται για ελληνική επικράτεια. Με αυτό το επιχείρημα υπερασπίστηκε την επέμβαση και την αποστολή μέσων στην περιοχή.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη γεωπολιτική τοποθέτηση. «Θέση στην ιστορία παίρνουμε και παίρνουμε από μια πλευρά. Εμείς είμαστε με τη Δύση».

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε το Ιράν ως σημαντική απειλή για τη Δύση, επικεντρώνοντας την ανησυχία του στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε αντίθεση, εκτίμησε ότι η Σαουδική Αραβία δεν συνιστά ανάλογο κίνδυνο για τον δυτικό κόσμο.

Για την παρουσία του πολεμικού πλοίου φρεγάτας «Κίμων» στην περιοχή, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι πρόκειται για εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος: το υλικό εξοπλισμού προορίζεται για επιχειρησιακή χρήση όταν απαιτηθεί, όχι για να μένει αδρανές.

Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, ο υπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης ροών αν η κρίση παραταθεί. Προς το παρόν, είπε, δεν καταγράφεται μαζικό κύμα μετακινήσεων, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται με αυξημένη επαγρύπνηση.

«Συνήθως αυτές οι ροές δεν εκδηλώνονται τις πρώτες μέρες. Αν έχουμε παρατεταμένη κατάσταση, τότε μπορεί να γεννηθούν έντονες μεταναστευτικές ροές».

Συγκεκριμένα για το Ιράν, ανέφερε ότι οι πρόσφατες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα από Ιρανούς παραμένουν χαμηλές — περίπου 2.000 συνολικά από το 2020 και σήμερα κάτω από 200 σε δομές φιλοξενίας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ οι θετικές αποφάσεις σε αιτήσεις Ιρανών θα επανεξετάζονται με προσοχή λόγω της συγκυρίας.

Ο κ. Πλεύρης δεν απέκλεισε ενδεχόμενα αυστηρότερων ελέγχων για λόγους ασφαλείας, εξηγώντας ότι σε περιόδους έντασης είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με βεβαιότητα ποιοι χρειάζονται διεθνή προστασία και ποιοι ενδέχεται να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Κατέληξε ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, τόσο στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική όσο και στη διαχείριση πιθανών μεταναστευτικών πιέσεων.