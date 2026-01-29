Πολιτική

Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στα Ιωάννινα
Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το ρόλο του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (2901.2026)

Η πρόταση έγινε κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα (Β1) της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυρίακο Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την τιμητική πρόταση να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πειραιώς, θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Η έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου ξεκινά με το πρώτο προσυνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την προσεχή Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
104
101
75
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Ουδέποτε τον «άδειασε» ο Γεραπετρίτης, στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μιλάνε για τα Ίμια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ένταση σε «παραποίηση» δηλώσεων και σε «τίτλους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων»
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Κίνημα Δημοκρατίας με επίθεση κατά Κασσελάκη
«Είναι αδύνατον να συναινέσω με την ανοχή μου στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα», αναφέρει
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης 11
Τα κόμματα στα οποία ποντάρει η ΝΔ για την επιστολική ψήφο και τις τρεις έδρες στους απόδημους στις εκλογές του 2027
Στην κυβέρνηση υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση για τις αλλαγές που θα συζητηθούν στη Διακομματική και ότι θα συγκεντρωθούν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα, 200 ψήφοι
Βουλή
Θάνος Πλεύρης: Καμία διαδικασία νομιμοποίησης ατόμων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα
«Όποιος αυτή τη στιγμή είναι παράνομος, θα μείνει παράνομος, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψής του όπου βρεθεί, της φυλάκισής τους δύο με πέντε χρόνια και της επιστροφής του»
Θάνος Πλεύρης
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Σαφής αποδοκιμασία από τον ΥΠΕΞ, ο πρωθυπουργός να τον απομακρύνει από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις» που αναπαράγουν ακροδεξιά ρητορική και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο
Μακάριος Λαζαρίδης 8
Newsit logo
Newsit logo