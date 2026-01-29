Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη

Το ρόλο του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (2901.2026)

Η πρόταση έγινε κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα (Β1) της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυρίακο Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την τιμητική πρόταση να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πειραιώς, θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Η έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου ξεκινά με το πρώτο προσυνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την προσεχή Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.»