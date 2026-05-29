Θεώνη Κουφονικολάκου: «Στόχος είναι η μείωση του φόρου των μισθωτών και η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους»

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ. σχολίασε κατ΄αρχάς τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία τα δάνεια των κομμάτων δεν θα αποπληρωθούν ποτέ
Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ, βρέθηκε σήμερα Παρασκευή (29.05.2026) στον ΣΚΑΪ και απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα δάνεια των κομμάτωνν και παράλληλα μίλησε για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Θεώνη Κουφονικολάκου σχολίασε κατ΄αρχάς τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία τα δάνεια των κομμάτων δεν θα αποπληρωθούν ποτέ και αυτό δεν είναι σημαντικό διότι έχουν καλυφθεί μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η κ. Κουφονικολάκου αξιολόγησε το θέμα ως σοβαρό πρόβλημα ηθικής τάξης καθώς «η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν, κάποιοι γονείς έχασαν τον ύπνο τους, κάποιοι πολίτες έχασαν τις ευκαιρίες τους, κάποιες οικογένειες βρέθηκαν μέσα στην περιδίνηση της αγωνίας».

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος τύπου έδωσε έμφαση στους δύο βασικούς πυλώνες του προγράμματος της Συμπαράταξης, δηλαδή στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, που έχουν επωμιστεί το φορτίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας: «ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει και στους Δελφούς και είμαι σίγουρη ότι η κυρία Σιούτη είναι ενημερωμένη και για την παρουσία στους Δελφούς συγκεκριμένους πυλώνες.

Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια και της μεσαίας τάξης και το δεύτερο, ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως με έμφαση στους άξονες της παιδείας και της υγείας. Εδώ θέλουμε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και βέβαια έμφαση και στους ηλικιωμένους».

Τέλος, η κ. Κουφονικολάκου μίλησε και για την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της πάταξης της διαφθοράς, περιγράφοντας και την ολοκληρωμένη πρόταση για τη Διαφάνεια, με βάση την οποία ένα σύστημα με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να ενεργοποιεί δείκτες κινδύνου σε δημόσιες συμβάσεις αυξημένου ρίσκου: «όταν μπορεί μια κυβέρνηση να εγγυηθεί διαφάνεια, όταν μπορεί μια κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι δεν θα πάρει τριάντα κάτι δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να τα δώσει σε 30 εταιρείες που περνάνε τον προθάλαμο του Μεγάρου Μαξίμου και μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα διαφάνειας σαν αυτό που έχουμε εισηγηθεί.

Ένα σύστημα το οποίο λέει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εγώ θα ξέρω ανά αναθέτουσα αρχή ανά σύμβαση θα ξέρω πού έχουν πάει τα χρήματα, πόσες τροποποιήσεις έχουν γίνει. Ποιός βουλευτής κρύβεται πίσω από την εταιρεία, πού υπάρχουν καρτέλ και εναρμονισμένες πρακτικές» .

