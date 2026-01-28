Πολιτική

Θλίψη στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η υποψήφια βουλευτής, Αριστέα Καζάκου

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γράφοντας: «Σε αποχαιρετώ με οδύνη»
Η Αριστέα Καζάκου
Η δικηγόρος Αριστέα Καζάκου

Πένθος επικρατεί στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, μετά την είδηση θανάτου της δικηγόρου και υποψήφιας βουλευτή, Αριστέας Καζάκου, η οποία πέθανε σε ηλικία 40 ετών ύστερα από πολύμηνη και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Αριστέα Καζάκου που άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (29.01.2026), υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής, καθώς το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο.

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Η Αριστέα Καζάκου ήταν μάχιμη δικηγόρος, από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα του ιδιωτικού χρέους.

Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στη σπουδάζουσα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν από πολύτεκνη οικογένεια, παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο, και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Ανδρουλάκης: «Σε αποχαιρετώ με οδύνη»

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της», έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

