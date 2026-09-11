Σιακαντάρης για τη δήλωση Τσίπρα: «Δεν απομακρύνθηκα από την ΕΛΑΣ – Είχα ζητήσει να μη συμμετέχω στα όργανα»

Ο Γιώργος Σιακαντάρης διευκρινίζει ότι δεν απομακρύνθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είχε ζητήσει εγκαίρως να μην συμμετέχει στα ανώτερα κομματικά όργανα.

Σε δημόσια παρέμβασή του, απαντά στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν ανήκει στα όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), καθώς και στους ισχυρισμούς ότι το όνομά του αφαιρέθηκε μετά τις πρόσφατες πολιτικές τοποθετήσεις του.

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Ο Γιώργος Σιακαντάρης δημοσιοποιεί μήνυμα που, όπως αναφέρει, απέστειλε στο Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στις 9 Ιουλίου του 2026, τέσσερις ημέρες πριν από την ανακοίνωση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό δήλωνε ότι επιθυμούσε να στηρίζει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να συμμετέχει στα κομματικά όργανα:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως θεωρώ ότι θα μπορούσα να στηρίξω την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα από θέσεις εκτός των οργάνων του κόμματος. Ως εκ τούτου είμαι ευγνώμων για την επιλογή μου από τον Αλέξη Τσίπρα για μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και παραμένω με την ίδια αποφασιστικότητα στις γραμμές της ΕΛΑΣ, αλλά την ίδια στιγμή δηλώνω πως επιθυμώ να μην είμαι μέλος των ανώτερων οργάνων της».

Όπως υποστηρίζει, είχε ενημερώσει σχετικά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Αποδίδει σε οργανωτικό λάθος την παρουσία του ονόματός του στον αρχικό πίνακα και αναφέρει ότι ζήτησε τηλεφωνικά την αφαίρεσή του. Για τον ίδιο λόγο, εξηγεί ότι δεν παρέστη στη συνεδρίαση του οργάνου.

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Ο Γιώργος Σιακαντάρης διαχωρίζει, επομένως, την τυπική συμμετοχή του στα κομματικά όργανα από την πολιτική στήριξή του προς την ΕΛΑΣ, την οποία δηλώνει ότι εξακολουθεί να παρέχει. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την ΕΛΑΣ για την παραλαβή του μηνύματος ούτε διευκρίνιση σχετικά με την αρχική καταχώριση και την αφαίρεση του ονόματός του.