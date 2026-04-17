Τo Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο ζητά από το Κογκρέσο ενίσχυση της αμυντικής χρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο

Μια κίνηση που αναδεικνύει τον ρόλο Αθήνας και Λευκωσίας ως στρατηγικών εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο
Την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και την Κύπρο στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2027 υπογραμμίζει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI), σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το AHI εισηγείται ενώπιον της αρμόδιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής βοήθειας συγκεκριμένα ποσά για προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν «αξιόπιστους και στρατηγικά κρίσιμους εταίρους» των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, τάσσεται κατά οποιασδήποτε μείωσης των σχετικών κονδυλίων για την άμυνα, υπογραμμίζοντας ότι αυτά ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και τη συνοχή των συμμαχιών.

Ειδικότερα, το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο προτείνει τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολάρια για το Πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) για την Ελλάδα, 500.000 δολάρια για την Κύπρο, 25 εκατ. δολάρια για το Πρόγραμμα Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη (ERIP), καθώς και 6 εκατ. δολάρια μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης στρατιωτικής βοήθειας (FMF) για την Ελλάδα. Ζητεί επίσης τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP).

Το AHI επισημαίνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακών εξελίξεων και απειλών στη ναυσιπλοΐα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει το σχήμα συνεργασίας 3+1, ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, ως βασικό πυλώνα σταθερότητας και υποστηρίζει τη θεσμική του ενίσχυση μέσω σχετικής νομοθεσίας.

Κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο τονίζει τον ρόλο της χώρας μας ως κόμβου για στρατιωτικές και ενεργειακές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας τη σημασία υποδομών όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης μέσω LNG και διασυνδετήριων αγωγών.

Όσον αφορά την Κύπρο, υπογραμμίζει την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ζητώντας την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας, ενώ επαναλαμβάνει τη στήριξη σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Σχέδιο για ελεγχόμενη διακίνηση τυριών και ενίσχυση με 10 κτηνιάτρους
Έξω από το ΥΠΑΑΤ είχε συγκεντρωθεί κόσμος, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα - «Μπλοκαρισμένα» τα λιμάνια της Μυτιλήνης
Αφθώδης πυρετός, σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Θανάσης Κοντογεώργης: Εκλογές το 2027, η τοξικότητα δεν συμφέρει τη χώρα
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μίλησε για τη δοκιμασία του Γιώργου Μυλωνάκη, επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής νηφαλιότητας και υπερασπίστηκε τη θεσμική στάση της κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
Θανάσης Κοντογεώργης
Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας βουλευτών: «Θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, δεν θα ανεχτώ το τσουβάλιασμα»
Ο βουλευτής της ΝΔ έκανε λόγο για «προχειρότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις δικογραφίες και υπερασπίστηκε τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διαμεσολάβησης
Στέλιος Πέτσας
Ο Θάνος Πλεύρης διαψεύδει δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: Η ανοχή σε ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής του στην Δικαιοσύνη
Θάνος Πλεύρης
Γεωργιάδης για θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά: Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους, μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε»
Στη συνέντευξή του, ο υπουργός Υγείας κράτησε αποστάσεις από την υπόθεση Λαζαρίδη και συνέδεσε την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη με την τοξικότητα στον δημόσιο λόγο
Άδωνις Γεωργιάδης
