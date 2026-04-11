Το αναστάσιμο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη: Το Πάσχα των Ελλήνων ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας

Με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για την Ανάσταση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει τις ευχές του σε όλους τους Έλληνες, τονίζοντας τη σημασία αυτών των ημερών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Ανάσταση, στάθηκε στο διαχρονικό μήνυμα του Πάσχα, που μιλά για φως, ελπίδα και πίστη στο αύριο, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να μένουμε ενωμένοι, ειδικά σε δύσκολες εποχές.

Από τα Χανιά, όπου βρίσκεται για τις ημέρες των εορτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ανάσταση μας θυμίζει πως το φως πάντα νικά το σκοτάδι, ενώ το Πάσχα αποτελεί για τους Έλληνες μια βαθιά εμπειρία αισιοδοξίας.

Όπως είπε, πρόκειται για μια ξεχωριστή μέρα που μας δείχνει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, αρκεί να υπάρχει ενότητα και πίστη στην κοινή μας πορεία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Λαμπρή φέρνει μαζί της και την άνοιξη, δίνοντάς μας δύναμη μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αλλαγές και αβεβαιότητα, ενώ υπενθυμίζει και όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, με την Ελλάδα να συνεχίζει σταθερά τον δρόμο της προόδου.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!»