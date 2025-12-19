Το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες για διάλογο με λογικά αιτήματα και η ανησυχία των βουλευτών της ΝΔ

Το «κόστος» από τις κινητοποιήσεις των αγροτών μετρά η κυβέρνηση με την προσδοκία να έχουν ανοίξει οι δρόμοι μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων να έχει ματαιωθεί.

Ωστόσο, παρά τη σκλήρυνση της στάσης των αγροτών συνεχίζει να αφήνει ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου και να «επενδύει» στη συνεννόηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυβέρνηση λέει «ναι» στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει, και “όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» ήταν η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής των μπλόκων ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το «όχι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ή άλλο κυβερνητικό παράγοντα.

«Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί»

Πηγές της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές, σημειώνουν ότι με την αποδοχή βασικών αιτημάτων των αγροτών και άλλες παρεμβάσεις «έχει αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Την ίδια ώρα, καλούν τους εκπροσώπους των αγροτών να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και ότι θα πρέπει να υπάρξει κανονικότητα και η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στις μετακινήσεις και ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει απρόσκοπτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί» το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο διαμηνύει ότι περιμένει από την πλευρά των αγροτών να γίνει μία σοβαρή συζήτηση που να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί.

«Περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς»

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η εν κινήσει μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά (3,1 δισ.), ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ.

«Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς», επισημαίνουν.

Ανησυχία στους «γαλάζιους» βουλευτές

Το κλίμα γίνεται εκρηκτικό και στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι διάχυτη η ανησυχία για τις διαστάσεις που παίρνει το αγροτικό.

Η επαφή με τους πολίτες, ειδικά για βουλευτές της περιφέρειας, θα είναι δύσκολη.

Οι δημοσκοπήσεις, με τελευταία αυτή χθες της Metron Analysis (Mega) αποτυπώνουν τους πολίτες, στο συντριπτικό ποσοστό του 81%, να θεωρούν δίκαια τα αιτήματά των αγροτών, έναντι του 17% που τα κρίνει υπερβολικά.

Κι ενώ η κυβέρνηση «πόνταρε» στην κοινωνική δυσαρέσκεια για τη συνέχιση των μπλόκων μέσα στις γιορτές, η απόφαση των αγροτών από την Τρίτη να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων, διευθετώντας τα τρακτέρ δεξιά κι αριστερά στους δρόμους, μάλλον δεν θα μεταβάλλει τη θετική στάση των πολιτών απέναντι στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και στα αιτήματα τους.

Ο ρόλος του νέου «φάουλ» του ΕΛΓΑ

Μεταξύ βουλευτών είναι έντονη η ανησυχία ότι η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου στην κυβέρνηση έχει σοβαρές «ρωγμές», ενώ εκτιμούν ότι το τελευταίο φιάσκο του ΕΛΓΑ να παρακρατήσει οφειλές αγροτών πριν ολοκληρωθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να «στερεύουν» πριν καν λάβουν το σύνολο των ενισχύσεων, έβαλε «αγκάθια» στην προσπάθεια συνεννόησης μαζί τους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα υπήρχε η εκτίμηση ότι σήμερα ή αύριο, Σάββατο, θα γινόταν η συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό και θα βρισκόταν «κοινός τόπος».

Κομματική πειθαρχία

Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μια μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι ενισχύσεις στον ελληνικό πρωτογενή τομέα από τις Βρυξέλλες.

Όπως είχε προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, θέτοντας ταυτόχρονα και ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Εκτός του να μην υπάρξουν «παραφωνίες» στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα, με την ονομαστική η κυβερνητική παράταξη επιχειρεί να «εκθέσει» και όσα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπερψηφίσουν, επισημαίνοντας ότι το «όχι» στη μεταρρύθμιση αυτή ισοδυναμεί με «όχι» στην προσπάθεια να μπει τέλος σε «παθογένειες ετών» και να υπάρξει διαφάνεια στην κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που τις δικαιούνται.