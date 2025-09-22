Το «παράθυρο» Χαρίτση για «συνεργασίες», η ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα

Από μόνη της η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην εφημερίδα ΑΥΓΗ είναι είδηση. Πολύ περισσότερο όταν μιλά για το περιεχόμενο των προοδευτικών συνεργασιών και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το μέτωπο αυτό απέναντι στην δεξιά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς αφού τονίζει ότι η κεντρώα ασάφεια – τύπου Σουλτς στην Γερμανία η λογική του μέσου όρου και οι θολές προτάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά και ότι αυτόκλητοι σωτήρες δίχως πολιτική ουσία ξεθωριάζουν πολύ γρήγορα – περίπτωση Κασσελάκη – επεσήμανε με έμφαση «μέτωπο δε φτιάχνεις με όσους συμφωνείς σε όλα. Με αυτούς είσαι το ίδιο κόμμα. Κατά συνέπεια, κάθε μορφής συνεργασία είναι προφανώς μία ζωντανή διαδικασία που απαιτεί συγκλήσεις. Σημειώνω όμως το εξής: Στην χώρα μας συνήθως οι “συνεργασίες” ταυτίζονται με “συμπράξεις κορυφής” προσωπικού χαρακτήρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός πόλος στη δεξιά με αριστερό – οικολογικό πρόσημο».

Μία μέρα νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ο οποίος βρισκόταν σε ίδιο τηλεοπτικό πάνελ με την Έφη Αχτσιόγλου άφησε να εννοηθεί ότι είναι πλεονασμός να είναι δύο στελέχη που έχουν ταυτόσημες απόψεις, στην ίδια συζήτηση.

Όπως φαίνεται απ’όλα αυτά έχει αρχίσει να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από μία ενδεχόμενη κοινοβουλευτική συνεργασία των δύο κόμματων.

Το σενάριο αυτό θέλει να προχωρήσει η πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ από τη Νέα Αριστερά υπάρχουν βουλευτές που εμφανίζονται έτοιμοι από καιρό για να προχωρήσουν την όλη διαδικασία της κοινής συμπόρευσης των δύο κομμάτων κάτω από κοινή ομπρέλα.

Μόνο που απ’ότι φαίνεται και το σενάριο αυτό έχει τα προβλήματα του αφού αυτή την φορά είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται ενοχλημένοι. Όπως έλεγαν, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς δεν μπορεί μέχρι πρότινος – όταν έγινε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – τα στελέχη της Νέας Αριστεράς να εμφανίζονται ιδιαίτερα αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τώρα εν όψη του κόμματος Τσίπρα ξαφνικά εμφανίζονται τα πράγματα να αλλάζουν.

Τα ίδια στελέχη εμφανίζονται προβληματισμένα καθώς όπως λένε δεν έχουν αποφασίσει εάν θα συμμετέχουν στο εγχείρημα το οποίο στην πραγματικότητα, εάν πάρει σάρκα και οστά, θα γίνει μόνο και μόνο για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στο κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Πάντως και στην Νέα Αριστερά υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία και αυτά εμφανίζονται προβληματισμένα για την σκοπιμότητα ενός τέτοιας εγχειρήματος την συγκεκριμένη στιγμή.