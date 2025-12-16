Το «στοίχημα» της κυβέρνησης για Χριστούγεννα με ανοιχτούς δρόμους χωρίς μπλόκα: Τα αιτήματα των αγροτών, ο Τσιάρας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Σε μία ύστατη προσπάθεια να τελειώσουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και να διαλυθούν τα μπλόκα άμεσα, και πάντως πριν από τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση έθεσε χθες Δευτέρα (15.12.25) ένα νέο πλαίσιο για διάλογο, που αφορά σε βασικά αιτήματα τους.

Η αντιπροεδρία της κυβέρνησης μαζί με τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού πρώτα κοστολόγησαν τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων – σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ – συνέταξαν μία λίστα με μέτρα που να ικανοποιούν προτάσεις τους και παράλληλα να είναι συμβατά με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ποια μέτρα βάζει στο τραπέζι του διαλόγου η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε διάλογο, πρώτον για το αίτημα τους για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα από τα 9,2 λεπτά που ισχύει σήμερα, με τους αγρότες να έχουν ζητήσει να καθοριστεί στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, συζητάει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, όπως ζητούν οι αγρότες, καθώς και την κάλυψη στο 100% της ζημίας για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Επιπλέον η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) αλλά και σε ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τις απώλειες εισοδήματος μέσα από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών, τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Αυτά μπορούμε και μπορούν να υλοποιηθούν! Θα μπορούσαμε να δώσουμε και τα νούμερα για τις προτάσεις μας αλλά αυτό δεν θα γίνει γιατί θέλουμε να βρεθεί κοινός τόπος μέσω του διαλόγου» δηλώνει στο newsit.gr αρμόδιος παράγοντας

«Όσο νωρίτερα ο διάλογος, τόσο καλύτερα»

«Καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, παρουσιάζοντας το πλαίσιο του διαλόγου.

Με τον Κ. Τσιάρα πλέον ο διάλογος

Κυβερνητικές πηγές χθες βράδυ επιβεβαίωναν πως πλέον οι όποιες διαπραγματεύσεις αφήνονται στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργό ήταν ανοιχτό μέχρι το μεσημέρι, καθώς το απόγευμα μιλά στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την Τετάρτη αναχωρεί για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Δεδομένου πως οι αγρότες δεν είχαν απαντήσει έως χθες το βράδυ, κάθε πιθανότητα να οριστεί ραντεβού με τον Κ. Μητσοτάκη «έσβησε».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού στους αγρότες σήμερα στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή δεν αναμένεται να αναφερθεί στα μέτρα που βάζει η κυβέρνηση στο «τραπέζι» του διαλόγου, καθώς πια αυτό θα το χειριστεί ο Κ. Τσιάρας.

Στην ομιλία του θα επιμείνει στην θέση του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής, με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που, αναμένεται να επαναλάβει ότι το θεωρεί κομβικό για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων, απαντώντας έτσι τόσο στους αγρότες, όσο και σε «γαλάζιους» βουλευτές που επίσης δηλώνουν αντίθετοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ «ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα», όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Στο πλευρό των αγροτών 8 στους 10 Έλληνες

Αν ο διάλογος αποτύχει, η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί κλειστούς δρόμους και σε καμία περίπτωση μπλόκα σε υποδομές.

Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις, με τελευταία αυτή της Alco για τον Alpha, που δείχνει το 78% των πολιτών να θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι αν τα μπλόκα συνεχιστούν στις γιορτές και οι αγρότες κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους, «θα εκτεθούν στην κοινή γνώμη». Και πάντως δηλώνουν ότι «κανένα εύρημα των δημοσκοπήσεων δεν θα εμποδίσει στο να εφαρμοστεί ο νόμος».

«Είναι στον πυρήνα της Δημοκρατίας, να μπορεί ένας πολίτης να πάει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο χωριό του. Ακόμα και 1% των συμπολιτών μας να μην μπορεί να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, οφείλουμε να προβληματιστούμε, αν μη τι άλλο. Και όπου μπορούμε να επέμβουμε, να επέμβουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ. Αλλά το να προστατεύσει ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, από το να καταληφθεί, επιχειρησιακά αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.