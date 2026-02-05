Πολιτική

Τραγωδία στη Χίο: Την Παρασκευή στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας, θα ενημερώσει για το πολύνεκρο ναυάγιο

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και δύο ημέρες ζητούσαν επίμονα την παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ο Βασίλης Κικίλιας
Ο Βασίλης Κικίλιας (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αντικείμενο την πολύνεκρη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 π.μ. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την πορεία των ερευνών.

Η σύγκληση της Επιτροπής πραγματοποιείται μεν κατόπιν αιτήματος του ίδιου του υπουργού, ωστόσο αποτελεί και απόκριση στο κοινό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία εδώ και δύο ημέρες ζητούσαν επίμονα την παρουσία του Βασίλη Κικίλια στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα κόμματα είχαν ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ναυάγιο στη Χίο.

 
 
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
129
124
114
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Θάνος Πλεύρης για Χίο: Πληροφορίες ότι κόμματα και ΜΚΟ επιχειρούν να καθοδηγήσουν τις καταθέσεις των μεταναστών
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς του Λιμενικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης
Θάνος Πλεύρης 7
Newsit logo
Newsit logo