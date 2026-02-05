Τραγωδία στη Χίο: Την Παρασκευή στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας, θα ενημερώσει για το πολύνεκρο ναυάγιο

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αντικείμενο την πολύνεκρη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 π.μ. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την πορεία των ερευνών.

Η σύγκληση της Επιτροπής πραγματοποιείται μεν κατόπιν αιτήματος του ίδιου του υπουργού, ωστόσο αποτελεί και απόκριση στο κοινό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία εδώ και δύο ημέρες ζητούσαν επίμονα την παρουσία του Βασίλη Κικίλια στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα κόμματα είχαν ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ναυάγιο στη Χίο.