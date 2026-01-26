Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Τα συλλυπητήρια μηνύματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης – «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Βαρύ είναι το κλίμα στον πολιτικό κόσμο μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026) στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται, ύστερα από φωτιά που ακολούθησε έκρηξη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας (26.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων, να τους εκφράσω και εκ μέρους του υπουργικού συμβουλίου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η Πυροσβεστική «ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου αναλογούν».

Σε ένδειξη πένθους, σειρά εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί από κυβερνητικά στελέχη ματαιώθηκαν ενώ η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι αναβάλλει όλες τις εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες έως την Τετάρτη (28.01.2026).

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής της πίτας του πολιτικού του γραφείου, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέβαλε τα εγκαίνια του γραφείου του, προγραμματισμένα για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι «η τραγική εξέλιξη προκαλεί βαθύτατη θλίψη» και διαβεβαιώνοντας πως κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη μεταβεί στο σημείο, με όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ενεργοποιούνται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους… — Niki Kerameus (@nkerameus) January 26, 2026

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, επτά τραυματίστηκαν και μία ακόμη αγνοείται. Το δυστύχημα, που σημειώθηκε μετά από ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, επαναφέρει με οξύ τρόπο το ζήτημα των ελέγχων και των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε την ανάγκη «να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων», κάνοντας λόγο για υποχρέωση του κράτους να εγγυηθεί την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συλλυπητήρια δήλωσή του.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για «οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα» και ανακοινώνοντας την αποστολή κλιμακίου του κόμματος στον τόπο της τραγωδίας. «Η τραγωδία στα Τρίκαλα επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκλίνουν στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αιτίων και απόδοσης ευθυνών, αλλά και να αναδεικνύουν, από διαφορετική πολιτική σκοπιά, τις χρόνιες παθογένειες που –όπως επισημαίνουν– οδηγούν σε επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα» επεσήμανε.

Σε υψηλούς τόνους και η ανακοίνωση του ΚΚΕ, που χαρακτήρισε την έκρηξη στο εργοστάσιο «ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα» και αναφέρθηκε σε «μαύρο ρεκόρ» 201 θανάτων σε χώρους δουλειάς το 2025, εξαιτίας, όπως τονίζει, της εντατικοποίησης, της έλλειψης μέτρων και της απουσίας ελέγχων. Το κόμμα ζητεί να απαντηθούν «όλα τα κρίσιμα ερωτήματα» χωρίς συγκάλυψη και υπενθυμίζει προηγούμενες παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για ζητήματα ασφάλειας στη συγκεκριμένη μονάδα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απέδωσε συλλυπητήρια και ζήτησε «έρευνα σε βάθος». «Τώρα είναι ώρα πένθους. Ως Ελληνική Λύση όμως θα απαιτήσουμε έρευνα σε βάθος, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι πτυχές της αδιανόητης τραγωδίας και να υπάρξει πλήρης λογοδοσία» δήλωσε.

Η Νέα Αριστερά έκανε λόγο για «τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει στην τήρηση των υποχρεώσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα σχολίασε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. «Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στο μήνυμά του κάνει λόγο για ανθρώπους που «δεν είναι απλώς ονόματα σε μια είδηση», αλλά «δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ», ενώ υπενθυμίζει ότι το 2025 έκλεισε με «τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών» σε εργατικά δυστυχήματα.

Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει πως «η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα». Καλεί δε την πολιτεία να εγγυηθεί την προστασία των εργαζομένων μέσω αυστηρών ελέγχων και απαρέγκλιτης τήρησης των κανόνων.