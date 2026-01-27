Τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Θλίψη προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες να εκφράζουν συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ανάρρωση στους τραυματίες.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει», υπογραμμίζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζοντας την ελπίδα να ξεπεράσουν το συντομότερο δυνατό την περιπέτειά τους.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων

Βαθιά συγκλονισμένος από την είδηση της τραγωδίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η σκέψη όλων των Ελλήνων βρίσκεται στις οικογένειες που δοκιμάζονται. «Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», αναφέρει, σε ανάρτησή του στα social media.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσθέτει.

Νικήτας Κακλαμάνης: «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Συλλυπητήριο μήνυμα για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, απηύθυνε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Σε δήλωσή του, αναφέρει ότι «με βαθιά λύπη» πληροφορήθηκε την τραγωδία, σημειώνοντας πως «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους, καθώς και με ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ». Τονίζει, επίσης, ότι «η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μας». Κλείνοντας, εκφράζει, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, «τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων» και εύχεται «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Παύλος Μαρινάκης: «Δεν υπάρχουν λόγια»

Τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Κωστής Χατζηδάκης: «Όλοι οι Έλληνες είμαστε σοκαρισμένοι»

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων- οπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, εκφράζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Όπως σημειώνει, «όλοι οι Έλληνες είμαστε σοκαρισμένοι με τον χαμό των 7 νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, σε δυστύχημα στη Ρουμανία. Συλλυπητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», καταλήγει.

Συλλυπητήρια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του. «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στον ΠΑΟΚ», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους οικείους των θυμάτων και στην «οικογένεια» του Δικέφαλου.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει». Ο Σωκράτης Φάμελλος, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνει «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και «στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Ανακοίνωση για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους, εξέδωσε το ΚΚΕ. Όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του κόμματος, το ΚΚΕ εκφράζει «τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους» των θυμάτων, ενώ εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνει λόγο για «αδιανόητη» τραγωδία και ζητεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη Βουλή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελληνική Λύση «απαιτεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο» να τηρηθεί σιγή «αύριο το πρωί», ενώ εκφράζει «θερμά συλλυπητήρια» στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους.

Τη θλίψη του για το σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.«Χτες πέντε εργαζόμενες γυναίκες, σήμερα επτά παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την τραγωδία. Κλαίει όλη η Ελλάδα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι «συγκλονισμένος», καθώς –όπως είπε– ανάμεσα στα θύματα ήταν και νέοι από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κατερίνη. Ο κ. Νατσιός απηύθυνε «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων και πρόσθεσε: «Η Παναγία να τους παρηγορεί».