Τσίπρας για διάγγελμα Μητσοτάκη: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι, υπό την πίεση των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδιπλώθηκε στο ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφοντας τα πυρά του κατά της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας μετά τις εκλογές του 2027.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να αλλάζει στάση σε σχέση με όσα υποστήριζε πριν από λίγους μήνες, αποδίδοντας τη μεταστροφή του στην πίεση που προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πριν λίγους μήνες ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας κλιμακώνει, μάλιστα, την επίθεσή του, σημειώνοντας πως «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Η ανάρτησή του συνοδεύεται από απόσπασμα συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, τον Οκτώβριο του 2025, επιχειρώντας να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στην τότε θέση του πρωθυπουργού και τη σημερινή του πρόταση.

Υπενθυμίζεται ότι στο τηλεοπτικό του μήνυμα, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σημείο καμπής» και «νέα αφετηρία» στη μάχη με το «βαθύ κράτος», προτείνοντας, μεταξύ άλλων, να καθιερωθεί μετά τις εκλογές του 2027 ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και εκείνης του βουλευτή.

