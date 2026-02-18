Συμβαίνει τώρα:
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη

Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας (Πηγή φωτογραφίας: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το ναυάγιο στη Χίο «προχωρά κανονικά από αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται παράλληλα και το δικαστικό σκέλος της διερεύνησης.

Σε συνέντευξή του στον «Real 97,8» την Τετάρτη (18.02.2026), ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι δεν παρεμβαίνει στις σχετικές διαδικασίες, «πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για παρεμβάσεις που –όπως είπε– επιχειρούν να υποκαταστήσουν τους ειδικούς και τους δικαστικούς λειτουργούς που ασχολούνται με το ναυάγιο στη Χίο.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέφρασε τη δυσφορία του για το ότι, όπως ανέφερε, ορισμένοι «δεν δείχνουν» την ίδια «θεσμικότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό», περιγράφοντας ως προβληματική την προσπάθεια να διαμορφωθεί «εκ των προτέρων» η εικόνα της υπόθεσης σε «επικοινωνιακό» πλαίσιο. «Ή πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών ή δεν το πιστεύουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, συμπληρώνοντας ότι «μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα ξέρουμε» τι συνέβη, και διοικητικά και δικαστικά.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Λιμενικού, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση «στηρίζει το Λιμενικό Σώμα» και έθεσε στο επίκεντρο την προστασία των θαλασσίων συνόρων και τη στήριξη των νησιωτών «μέχρι και το τελευταίο ακριτικό νησί». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε το μεταναστευτικό με τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, παραπέμποντας σε τοποθετήσεις Ευρωπαίων ηγετών σε διεθνή fora, όπως το Μόναχο και το Νταβός, για ανάγκη «αμυντικής θωράκισης» της ηπείρου.

Ο Βασίλης Κικίλιας άσκησε, παράλληλα, κριτική σε αντιλήψεις «ανοιχτών συνόρων», υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες πολιτικές στο παρελθόν συνέβαλαν σε τραγικές απώλειες ζωών στη θάλασσα. Έκανε ειδική αναφορά στο 2015, μιλώντας για «εκατοντάδες» νεκρούς και για «σύγχρονο λαθρεμπόριο», με κυκλώματα διακινητών που αποκομίζουν –όπως είπε– «πολλά εκατομμύρια δολάρια» από τη διαδρομή προς την Ελλάδα και, μέσω του βαλκανικού διαδρόμου, προς τη βόρεια Ευρώπη.

Ανέφερε δε, ότι η πολιτική του υπουργείου δεν εξαντλείται στη διαχείριση κρίσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη ναυτιλία, σε μια περίοδο όπου –όπως είπε– η χώρα καλείται να συνδυάσει ασφάλεια συνόρων, θεσμική λειτουργία και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

